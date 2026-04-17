Правителството на Гюров:

След като ги остави хората без парно: "Топлофикация" ще връща пари на софиянци

17 април 2026, 12:53 часа
Снимка: БГНЕС
След като ги остави хората без парно: "Топлофикация" ще връща пари на софиянци

Близо 6200 клиенти на „Топлофикация София“, които останаха без парно и топла вода за повече от два дни в края на 2025 г. и началото на 2026 г., ще получат компенсации. Това реши КЕВР след спешна проверка, предизвикана от сигнал на омбудсмана.

Кой ще получи пари и защо?

Според правилата, ако аварията не бъде отстранена в рамките на 48 часа, дружеството дължи неустойка. Проверката е установила нарушения в общо 164 абонатни станции в София.

Ето кои са най-засегнатите райони:

  • ж.к. „Люлин-6“: 5473 клиенти (без парно за 50 часа).
  • ж.к. „Младост-3“: 222 клиенти (рекордна авария от 125 часа – обезщетение за 77 часа закъснение).
  • ж.к. „Дианабад“: 369 клиенти (авария от 104 часа).
  • кв. „Полигона“: 133 клиенти (авария от 77 часа).

Как ще станат плащанията?

Най-важното за потребителите е, че не е нужно да подават молби или да предприемат каквито и да е действия.

Автоматично приспадане: Сумите ще бъдат изплатени по същия начин, по който клиентите плащат сметките си (най-често чрез приспадане от следваща фактура).

„Топлофикация София“ има 30 дни, за да изчисли сумата за всеки човек, и още 7 дни след това, за да извърши плащането.

Размерът на неустойката зависи от това колко енергия средно консумира съответната сграда и колко точно е продължило закъснението след първите 48 часа.

Защо се стигна дотук?

Проверката на енергийния регулатор (КЕВР) доказа, че столичната топлофикация е нарушила условията на лицензията си и не е платила обезщетенията доброволно, както е длъжна по закон.

Сега дружеството е под строг контрол и трябва да представи на КЕВР пълен списък с имената на компенсираните граждани и точните суми, които са им върнати.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
