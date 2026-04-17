В Самоков бе отслужена тържествена света Божествена литургия

В дните на Светлата седмица, в храм Рождество Богородично бе отслужена тържествена света Божествена литургия от Мелнишкия епископ Герасим, в съслужение с духовници от Самоковската духовна околия. В първия петък след Възкресение Христово - празника на Пресвета Богородица Живоприемни източник, вярващите се събраха, за да споделят радостта от Христовото възкресение и да отправят своите молитви. В този благодатен ден бе осветен и изворът в двора на храма-символ на живителната Божия благодат.

В своето слово епископ Герасим подчерта, че молитвата създава живата връзка между човешката воля и Божията помощ, тя е връзката с Бога и ни учи със смирение да приемаме Неговата воля. Той припомни още, че Пресвета Богородица, най-близкият до Бога човек, винаги откликва на искрената човешка молитва и с майчинска любов се застъпва за всички нас.

Кметът на община Самоков, инж. Ангел Джоргов, изрази своята благодарност към Негово Преосвещенство за духовната подкрепа и вниманието към самоковската общност, като подчерта, че присъствието и грижата на епископ Герасим са високо ценени от всички жители на общината.