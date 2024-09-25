Вижте листата на ДПС - Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "Алианс за права и свободи" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Веселин Малинов Пенев

2. Вайде Решидова Вазова

3. Кямуран Бейрул Салибрям

4. Мюжгян Феимова Камберова

5. Айше Юсеин Крали

6. Сузана Цветанова Маринска

7. Росен Димитров Димитров

8. Нериман Метинова Чакърова-Мустафа

9. Георги Христов Георгиев

10. Дениз Бюрхан Дюкянджи

11. Хабил Билгинов Хабилов

12. Ваня Иванова Василева

13. Иван Георгиев Цонов

14. Цветан Тодоров Марков

15. Милена Николаева Николова

16. Тихомир Любомиров Трифонов

17. Виолета Атанасова Ивайлова

18. Шенер Енверов Коджебашев

19. Ахмед Хюсеин Хаккъ

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.