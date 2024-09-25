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Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

25 септември 2024, 11:05 часа • 309 прочитания
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Рая Назар Назарян

2. Даниел Павлов Митов

3. Александър Койчев Иванов

4. Тома Любомиров Биков

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5. Николай Нидал Алгафари

6. Александър Руменов Ненков

7. Юлиян Пламенов Пейчев

8. Мартин Веселинов Милев

9. Таня Иванова Сотирова

10. Владимир Андонов Данаилов

11. Георги Пламенов Амзин

12. Велина Стоянова Белева-Влахова

13. Никола Красимиров Скорчелиев

14. Теодора Маринова Ангелова

15. Стефан Костов Маджаров

16. Пламен Пламенов Петров

17. Павлинка Александрова Долашка

18. Надежда Дмитриевна Атанасова

19. Румяна Стефанова Георгиева

20. Живко Динев Дервенов

21. Анна Първанова Манчева-Димова

22. Мирослав Георгиев Спасов

23. Волен Йорданов Борисов

24. Димитър Стефанов Хаджикотев

25. Веселин Маринов Енчевски

26. Диана Методиева Цекова

27. Виктор Валериев Костов

28. Йоана Георгиева Рашкова

29. Пламен Василев Йончев

30. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

31. Цветина Николаева Илиева-Папаркова

32. Димитър Атанасов Германов

33. Петко Михайлов Михайлов

34. Мерилин Иванова Иванова

35. Георги Петров Иванов

36. Антон Владимиров Владимиров

37. Виктория Викторова Карабашева

38. Венцислав Мирославов Ашламашки

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
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