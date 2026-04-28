Над 1000 участници се включиха в Шопски наниз 2026 в Костинброд

6 Международен фолклорен фестивал “Шопски наниз” - Костинброд, 2025 - ден трети. На 26-ти април, 2026 година, се състоя третият ден от Международния фолклорен фестивал “Шопски наниз”, в който община Костинброд за шестнадесета поредна година се превърна в епицентър на българщина.

В третия ден от фестивала посрещнахме приятели и любители на българския фолклор, чуждестранни гости и талантливи изпълнители от цялата страна.

В рамките на пъстрия тридневен празник, община Костинброд спази традицията, популяризирайки българския фолклор. Гласът на Костинброд бе силен и се чу навред, доказвайки колко важно е да пазим българския дух жив, да съхраним връзката с корена и да милеем за историята си, създавайки нова.

А като част от шопската етнографска област, наша мисия е да съхраняваме, развиваме, обогатяваме и насърчаваме фолклорното наследство на истинските шопи.

“Шопски наниз“ - обич, тръпка и удоволствие, фестивал, който расте и се развива всяка година, благодарение на общите усилия на множеството служители и доброволци, които неуморно и сърцато работят за комфорта и безпроблемния престой на гостите.

Отделни и специални благодарности към прекрасните “жълти пчелички”, които усмихнато и отдадено съпровождаха и удовлетворяваха хилядите ни изпълнители и артисти, дошли да украсят сцената на града ни!

Вие, момичета, сте истинско вдъхновение и наслада за душата - вие сте сърцето на фестивала, защото държите неговото ядро в ръцете си!

Благодарим на всички, които влагат от себе си, за да бъде “Шопски наниз”, за да го има и за да е бъдеще!

И в последния ден от “Шопски наниз”, скъпите ни приятели от община Салеми, Република Италия, зарадваха общността с колоритна програма, презентирайки традиционното си изкуство пред местната публика и гостите на фестивала.

Припомняме, че през 2018 година, община Костинброд и община Салеми сключиха дългосрочен пакт за сътрудничество и побратимяване, като оттогава развиват пълноценни международни отношения, обменят ценни практики и взаимно популяризират междукултурните си дейности.

Година по-късно, побратимените ни гостуват тук, при нас, в Костинброд. Фолклорната група „Sicilia Bedda“ е създадена през 1993 г. с цел да популяризира и разпространява народните традиции на древна Сицилия чрез спектакли и музика. Още от основаването си групата работи с възрастните хора в района, за да събира преки свидетелства за сицилианските традиции, документирайки моменти от трудовия живот в миналото, като жътвата и ловът, както и културни и фолклорни аспекти на острова.

Музикалният репертоар е вдъхновен от сборника на Алберто Фавара, музиколог от Салеми, както и от песните на известната Роза Балистери, освен от други автори. Танците се основават на описанията на самия Фавара и на преживявания, предавани от възрастните хора, като са направени по-динамични и зрелищни за сценични изяви.

Благодарение на постоянната си отдаденост и страст към сицилианските традиции, фолклорната група „Sicilia Bedda“ продължава да бъде посланик на сицилианската култура по света, като съживява и поддържа живо музикалното и фолклорното наследство на Сицилия.

Благодарим на побратимените ни сицилиански приятели, които в рамките на трите фестивални дни радваха публиката, внасяйки пъстрота в програмата и поводи за наслада и усмивки.

Братските ни отношения с община Салеми са напомняне, че не е необходима кръвна връзка, когато сме обединени по душа и усещане. Две култури - едно сърце, което бие в ритъма на бъдещето.

Заключителният ден на “Шопски наниз” завинаги ще остане в сърцата и съзнанията на местните жители, благодарение на многопластовата и наситената програма. Освен ярка конкурсна такава, неделният ден бе озарен от изпълненията на местните самодейци от община Костинброд, публиката се наслади и на невероятния заключителен празничен концерт на емблемата на българския фолклор - Държавен фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”, който изпълни сцената и събуди възторга на всички зрители.

Преди вълнуващия заключителен концерт, председателят на общински съвет-Костинброд - д-р Атанас Тенев, се обърна към присъстващите с благодарност и признание:

“За мен е удоволствие да съм сред всички вас! В българския език има една прекрасна дума “благодарност”, тук е моментът да благодарим на всички организатори за пъстрия “Шопски наниз”, на множеството доброволци, на институциите и екипите, които стоят зад целия прекрасен резултат. На гостите ни от чужбина и на хилядите участници, които дават цвят на фестивала и го популяризират достойно!

Благодарим ви, уважаеми приятели, че всяка година създавате истински празник за общината, региона и цялата страна!

Благодарим и на всички костинбродчани, които осмислят делото на организаторите, благодарим ви, че сте тук, с нас!

Именно заради всички вас - Костинброд, освен в добре развита промишлена и индустриална зона, се превръща и в един от най-богатите културни центрове на България.

Често приемаме всичко за даденост и забравяме, че зад “нея” стои неимоверен труд и амбиция. Затова точно ние - костинбродчаните, които живеем тук и избираме да останем в Костинброд, трябва да се гордеем с всичко постигнато през последното десетилетие, с поглед към бъдещо развитие и градация.

Гордейте се, че живеем в бързоразвиваща се община и културна столица на региона!

Благодаря на всички, че сте тук, бъдете с нас и във всички следващи вълнуващи събития и очаквайте следващия “Шопски наниз” със своите изненади и изменения.”

Тридневното събитие завърши с официална церемония по награждаване на отличените от фестивала.

Част от наградените бяха удостоени с призове, поднесени лично от официалните ни гости, сред които бяха - г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет –Костинброд, инж. Теодора Гогова - заместник-кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд и директор на фестивала, общински съветници, кметове на населени места, и членове многоуважаемото ни жури, в състав - г-жа Юлия Цанкова, г-жа Лиляна Галевска, г-жа Мария Лешкова, г-н Кирил Апостолов и г-н Емил Генов.

Преди кметът - г-н Младенов, да връчи най-престижното отличие на фестивала, се обърна към домакините и гостите, закривайки шестнадесетото му издание:

“Присъединявам се към всички благодарности, поднесени към организаторите на невероятния ни фестивал “Шопски наниз”, към всички онези, които творят целогодишно със сърцето и душата си за реализацията и поддържането на престижното му ниво.

Благодарим и на професионалното ни жури - личности, които добавят престиж на фестивала и безпристрастно отличават участниците!

Тук е моментът да благодаря и на общинския ни съвет, който е наша неотлъчна подкрепа, и във времена на несигурност в страната и при липсата на държавен бюджет - ние имаме средства за най-важното - имаме пари за култура! Благодаря ви за единодушието, с което развиваме общината като културен център!

Фестивалът е в своята пубертетна възраст, и ако го сравним с човешко същество, което върви по своя път, е важно да си напомним, че е голяма отговорност първо да го създадеш, след това да го отгледаш правилно и всяка година да си правиш равносметка докъде си стигнал, какво си успял да изградиш и накъде си тръгнал. Нашият фестивал е бъдеще и ще пребъде!

Важно е да подчертаем две думи от тазгодишния фестивал - приятелство, което отвори врати на множеството гости от страната, на скъпите ни приятели от съседната Сърбия и побратимената ни сицилианска община Салеми, които оцветиха тридневната ни програма.

Втората дума е българщина, през изминалите три дни в общината ни туптеше българско сърце - сърце, което копнее за България, сърце, разпространяващо българските култура и бит, сърце, което доказва, че народът ни ще пребъде.

Благодаря на всички!”

Община Костинброд празнува, защото “Шопски наниз” е празник - цветен, пъстър и обгърнат в светлина.

Благодарим Ви за приемствеността!

За 16-ти път записахме със златни букви в историята на Костинброд, че „Шопски наниз“ е повече от събитие – емоция е!

И всеки един от присъстващите, докоснал се до нея, завинаги запазва спомена и топлината дълбоко в сърцето си.

Благодарим на домакините за яркото творчество - именно Вие сте

доказателството, че България ще е жива, докато фолклорът се развива и популяризира. Благодарим, че сте живата връзка с миналото и с корените ни!

Благодарим на хилядите участници за възможността да се потопим в ритъма на българския народен танц и в ехото на шопското натрисане, благодарим Ви, че за поредна година ни се доверявате и сте с нас, за да утвърдим фестивала като престижен и популяризиращ българското нематериално културно наследство.

Изразяваме искрените си признания към домакините в лицето на местните състави, които не се състезават в конкурсната програма, но благодарение на всички тях - самодейците и художествените ръководители от община Костинброд, културата в общината не спира да се развива и да се повдига националният дух на общността ни!

Благодарности към целия екип, стоящ зад цялостното провеждане на фестивала, към хората, без които „Шопски наниз“ нямаше да има този лик:

НЧ „Иван Вазов-1947“ - град Костинброд;

НЧ „СВ. СВ. Кирил И Методий-1890“ – град Костинброд;

НЧ „Заря-1914“ - град Костинброд;

Доброволците, съпровождащи всички участници, и техният ръководител - г-жа Илияна Владимирова - от ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”, град Костинброд;

Дневен център за работа с деца на улицата;

Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда”;

Център за обществена подкрепа “Промяна”;

Домашен социален патронаж;

Иновативни здравно-социални услуги в община Костинброд;

Общински инспекторат и РУ-Костинброд;

Общинска администрация - Костинброд;

ДА БЪДЕ И ПРЕБЪДЕ!

ДО НОВИ СРЕЩИ!