25 август 2025, 17:33 часа 316 прочитания 0 коментара
Ето как община Стара Загора ще отбележи 140 г. от Съединението на България

140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия се навършват на 6 септември 2025 г. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г. Във връзка с празника, Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират общоградски ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в Съединението на Княжество България и Източна Румелия с полагане на венци и цветя .

Тази година, поради извършващите се ремонтни дейности в парк „Пети октомври“, ритуалът няма да може да се проведе пред Паметника на защитниците на Стара Загора.

Събитието ще се състои от 10.30 ч. в двора на Военно формирование 24 150 – Втора Тунджанска механизирана бригада, където се намира Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Ще бъде осигурен свободен достъп за всички желаещи да присъстват граждани.

Водещ ще бъде актьорът Ивелин Керанов.

На 6 септември своя празник отбелязват и старозагорските села Пряпорец, Остра могила, Християново, Малко Кадиево и Стрелец. Празничните програми ще започват на площадите в центровете на населените места, съответно в часовете 12.00 ч., 17.00 ч., 18.00 ч. и 18.30 ч.

След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяваве с освободените българи.

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), който се заема със задачата да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват комитети „Съединение“.

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта.

Сръбско-българската война започва на 14 ноември 1885 г., когато Сърбия, недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия, обявява война на България.

По това време Русия, която подкрепя младата българска армия с висши офицерски кадри, с цел създаване на самостоятелна войска, изтегля своите инструктори. Българската победа в тази кратка война, наричана „капитаните побеждават генералите“, е предпоставка за международното признаване на Съединението на Княжеството с Източна Румелия.

