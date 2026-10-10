Кампанията "Красиви квартали" продължава да прави Стара Загора чист град

Кампанията „Красиви квартали“ в Стара Загора продължава с инициативи за подобряване на градската среда и поддържане на по-чисти междублокови пространства и обществени територии. Инициативата стартира на 6 септември 2025 г. и е част от усилията на Община Стара Загора да прави града по-чист, подреден и с приветлива градска среда. Кампанията насърчава споделената отговорност между администрацията и гражданите за опазването и поддържането на кварталите.

Община Стара Загора стартира кампанията „Красиви квартали“

В рамките на инициативата през месец октомври тази година поетапно се предоставят контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци в различни квартали на града.

Съдовете ще бъдат разположени на следните места и в следните периоди:

кв. „Железник“ - ул. „Загорка“ 09.10.2026 г. - 11.10.2026 г.

кв. „Три Чучура - юг“ - Паркинга на сервиз „Диана“ 09.10.2026 г. - 11.10.2026 г.

кв. „Самара 3“ – Обръщалото 16.10.2026 г. - 18.10.2026 г.

кв. „Самара 1“ - бул. „Цар Симеон Велики“ № 272 16.10.2026 г. - 18.10.2026 г.

кв. „Кольо Ганчев“ - ул. „Радост“ № 18 30.10.2026 г. - 01.11.2026 г.

кв. „Кольо Ганчев“ - ул. „Загоре“ 30.10.2026 г. - 01.11.2026 г.

Контейнерите са предназначени за събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. В тях могат да се изхвърлят стари мебели – дивани, фотьойли, столове, маси, гардероби и легла, както и обемни битови вещи като демонтирана дървена или PVC дограма (без стъкла), килими, мокети и балатум. Контейнерите не са предназначени за електрическо и електронно оборудване, автомобилни гуми, опасни и строителни отпадъци.

Община Стара Загора ежегодно осигурява безплатно извозване на едрогабаритни ненужни вещи от домакинствата. За нарочно заявяване на услугата извън тази кампания гражданите могат да се възползват от Дигиталната зелена книга на Община Стара Загора (www.zelenakniga.bg), която предоставя удобен и лесен начин за подаване на заявки, сигнали, мнения, въпроси и препоръки, свързани с чистотата и управлението на отпадъците.

За допълнителна информация и съдействие гражданите могат да използват Горещия телефон на Община Стара Загора: 0800 15 737.

Остава сериозен проблемът с изхвърлянето на строителните отпадъци, образувани при ремонтни дейности – фаянс, тухли, бетон, мазилки и други подобни материали. За целта са предвидени два начина за предаване.

Гражданите могат да извозят отпадъците самостоятелно със собствен или нает транспорт до „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, разположен в землището на с. Ракитница.

Другата възможност е заявяване на контейнер за строителни отпадъци чрез фирмата – оператор на дейностите по чистотата ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“. Заявки се приемат на телефон 0892 225 8158.

Припомняме на гражданите, че Община Стара Загора има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с организацията за оползотворяване „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД. Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва целогодишно от „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД чрез ДК„СОФТРЕЙД“ ЕООД, като подизпълнител. Дейността се осъществява чрез мобилни екипи по дни и часове, съобразно подадени заявки от страна на гражданите, притежатели на оборудването, безвъзмездно и за двете страни. Заявки се приемат на телефони: 088/ 6229956.

В рамките на инициативата ще бъде разположен и кафяв контейнер, предназначен само за зелени отпадъци- треви, клони от дървета и храсти, изсъхнали цветя, плевели.

Община Стара Загора напомня още, че изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, е отговорност на всеки гражданин. Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) изхвърлянето на отпадъци извън контейнерите, създаването на незаконни сметища или изхвърлянето на строителни отпадъци и мебели до контейнерите за битов отпадък подлежи на санкции. За физически лица глобата е от 300 лв.(153,59 евро) до 1000 лв. (511,29 евро)., а за юридически лица и еднолични търговци имуществената санкция е от 1400 лв(715,81 евро) до 4000 лв (2045,17 евро). За дребни замърсявания на място може да бъде наложена глоба с фиш от 10,00 лв.( 5,11 евро) до 50 лв.( 25,56 евро)

Санкции са предвидени и при нарушения при разделното събиране на масово разпространени отпадъци. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци – например опаковки, батерии и електроника със знаци за разделно събиране – в контейнерите за смесен битов отпадък подлежи на глоба. За физически лица тя е от 300 лв.(153,59 евро) до 1000 лв.(511,29 евро) За търговски обекти и фирми, които не изпълняват задълженията си за разделно събиране на хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали, санкциите са от 2000 лв.( 1022,58 евро) до 6000 лв.

Да възпиташ зелено мислене в едно дете, означава да засадиш дърво, което ще пази сянка на бъдещето", казва зам.- кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. Затова заедно с екипа си и много образователни институции той инициира различни събития, насочени към формиране на навици за разделно събиране на отпадъците сред най-малките жители на града. В училища и детски градини се провеждат дейности, които запознават децата с ползите от разделното събиране и ги насърчават да бъдат активни участници в опазването на околната среда.

Първите резултати вече са факт – две старозагорски училища и една детска градина са въвели изцяло разделно събиране на отпадъците. В инициативата участват ОУ „Иван Вазов“, Девето основно училище „Веселин Ханчев“ и ДГ №20 „Мир“, като предстои поетапно включване и на още училища и детски градини.

Община Стара Загора ще продължи да насърчава гражданите да събират разделно отпадъците от домакинствата си чрез конкретни стимули. На площадката в кв. „Железник“ всеки желаещ може да предаде разделно събраните отпадъци от домакинството си.

Мярката дава и пряк финансов стимул за гражданите – ако в края на годината едно домакинство събере 150 килограма разделно събрани отпадъци, то ще получи 30% отстъпка от такса битови отпадъци в промила за сметосъбиране и сметоизвозване, който е най-високият промил в сформирането ѝ.

Предстои Община Стара Загора да разработи специализирана комуникационна програма за повишаване на екологичната култура и насърчаване на разделното събиране на отпадъци. Първата фаза на проекта е насочена към учениците и младите семейства. Чрез нея ще се цели изграждането на трайни навици за отговорно отношение към природата още от ранна възраст.