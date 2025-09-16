Кметът на Стара Загора към учениците: Познанието и образованието са ключът към по-добро бъдеще

„Познанието и образованието са ключът към прогреса и по-доброто бъдеще! На всички вас, ученици, пожелавам незабравими емоции през новата учебна година. Учете с любопитство, радвайте се на ученическите дни и се наслаждавайте на времето, прекарано в класните стаи – защото тези години са наистина безценни.“ С тези думи кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров се обърна към учениците от СУ „Васил Левски“. Тази година възпитаниците на школото ще се радват на обновено дворно пространство с изградени спортни площадки – футболно игрище, две баскетболни игрища и две комбинирани площадки за баскетбол и волейбол. Тези съоръжения са реализирани по проект на Министерството на образованието и науката и са дофинансирани с държавни средства.600 ученици прекрачиха прага на старозагорското училище, разпределени в 24 паралелки, включително 70 първокласници в 3 паралелки. Лентата прерязаха кметът Живко Тодоров, зам.-кметът с ресор "Образование и младежки дейности" Надежда Чакърова, Милена Йолдова, началник на РУО-Стара Загора Лина Борисова, директор на СУ "Васил Левски".

„За мен е чест да бъда днес тук – в моето първо училище. Пазя само хубави спомени от времето, когато бях ученик в СУ „Васил Левски“. Тук срещнах много приятели и учители, които ми помогнаха и ме насочиха в живота“, сподели с вълнение кметът Тодоров, който като ученик е бил знаменосец на училището. Кметът Живко Тодоров изрази признателност към всички учители за всеотдайния им труд и отдаденост в обучението и възпитанието на децата. Пожелавам ви търпение и вдъхновение. Работата с деца е предизвикателство, но и най-прекрасната мисия. Изисква усилие, но носи удовлетворение и смисъл“, отбеляза той.

„Съвременната образователна среда, която днес предоставяме на нашите ученици, е резултат от постоянната подкрепа на кмета Живко Тодоров. Благодарим ви, г-н Тодоров, че сбъднахте нашата мечта. Показахте, че инвестирате не само в нашето училище и средата, в която децата растат, но и най-вече – в тяхното бъдеще. Всяко дете заслужава такава съвременна, сигурна и вдъхновяваща среда за учене и развитие“, отбеляза директорът на училището Лина Борисова.

Кметът Живко Тодоров направи символичен тест на новата футболна площадка, като подаде топката на Влади от 5. „б“ клас, който вкара гол.

Специални гости на тържеството бяха заместник-кметът Радостин Танев и Милена Йолдова, началник на РУО-Стара Загора,общински съветници.

Малките възпитаници на ДГ №31 „Слънце“ посрещат новата учебна година в изцяло реновирана база. Сградата е преминала цялостен основен ремонт, като са въведени мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, нова дограма, нов покрив с фотоволтаична инсталация. Осигурени са два асансьора за достъпна среда. Ремонтирани са стаите, общите помещения и всички части на сградата. Дворното пространство също е напълно обновено – изградени са 10 нови детски площадки, площадка за безопасност на движението и зони за озеленяване. В сградата се помещава и нов физкултурен салон, музикална стая и обновен кухненски блок. Ремонтът на детската градина е финансиран със средства от Община Стара Загора.

С музикални изпълнения на малките възпитаници на градината и водосвет за здраве и благоденствие бе дадено началото на учебната година в обновеното пространство на образователната институция.

„Радвам се, че успяхме да обновим тази градина. Децата влизат в една съвсем различна обстановка – с нови стаи, детски площадки и прекрасен персонал. Бъдете живи и здрави, и нека тези прекрасни деца продължават да ви радват“, пожела кметът Живко Тодоров.

Директорът на ДГ 31 „Слънце“ Диляна Георгиева благодари сърдечно на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров за подкрепата при ремонта на сградата: „За нас е гордост и удовлетворение, че постигнахме всичко това заедно с вас. Обновихме дворното пространство, помещенията и не само това- ние създадохме уют и топлина за по-доброто бъдеще на децата“.

Лентата на обновената детска градина прерязаха кметът Живко Тодоров, заместник-кметът Надежда Чакърова, заместник-кметът арх. Мартин Паскалев и двама малки помощници от детската градина.

След официалната част кметът и гостите разгледаха новата детска градина и обновеното дворно пространство с детски площадки.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, арх. Мартин Паскалев, заместник-кмет с ресор „ Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“, арх. Николай Василев, главен архитект на Община Стара Загора, Бончо Григоров, председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата към Общинския съвет, Гергана Михайлова, директор на дирекция „Общински проекти, безопасност на движението и контрол по строителството“, общински съветници, представители на общинската администрация и директори.

„Община Стара Загора продължава да инвестира в модернизацията на образователната инфраструктура. Очакваме в рамките на една година да бъдат реновирани всички образователни обекти. Образованието трябва да бъде приоритет не само за администрацията, но и за цялата държава“, заключи кметът Живко Тодоров.