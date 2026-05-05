"Прилепът" идва в Стара Загора

На 8 и 9 май от 19.00 ч. сцената на Държавна опера – Стара Загора ще се превърне в бляскав виенски салон, където маските крият повече, отколкото разкриват, а шампанското задава ритъма на нощта. В две поредни вечери почитателите на оперетата ще се потопят в магията на „най-класическата от класическите“ – „Прилепът“ от Йохан Щраус-син, произведение, което и днес остава мерило за съвършенство в жанра.

Повече от век и половина след своята премиера тази музикална феерия продължава да съблазнява публиката със своята елегантност, финес и безпогрешно чувство за стил. Създадена от „краля на валса“, оперетата носи онзи рядък баланс между музика и театър, в който всяка мелодия разказва, всеки жест намигва, а всяка сцена пулсира с живот. Не случайно диригентът Феликс фон Вайнгартнер я нарича „самата оперета“.

Новата постановка на Старозагорската опера залага на класическата естетика и изискан сценичен стил, които разкриват богатството и духа на оригинала. Режисьор е Георги Динев, а зад пулта застава диригентът Владимир Бошнаков. Визуалният облик е поверен на сценографа Иван Токаджиев, хореографията – на Боряна Сечанова, а репетитори са Петя Вънева и Юлияна Коева.

„Ще видите шедьовъра на оперетата „Прилепът“ така, както е създадена – в една изключително красива и стилна като визия постановка, гордост за всеки театър“, споделя режисьорът Георги Динев.

В центъра на тази бляскава сценична игра застават солистите на Старозагорската опера: Десислава Стефанова като очарователната и многолика Розалинда, Борис Тасков и Момчил Караиванов като елегантния и лекомислен Айзенщайн, Симона Кодева и Елена Мишинова в ролята на жизнената и находчива Адела. До тях се нареждат Георги Динев и Ивайло Йовчев като обаятелния Алфред, Стоян Буюклиев като ексцентричния княз Орловски и Теодор Петков като загадъчния и остроумен д-р Фалке. В ролята на Франк – Евгений Арабаджиев и Иван Кабамитов, а образът на Фрош оживява чрез яркото присъствие на актьора Борислав Веженов. Всички те, заедно с оркестъра, хора и балета на Държавна опера – Стара Загора, изграждат един свят на блясък и театрална наслада.

„Прилепът“ има дълга и значима история в Стара Загора. Първата постановка извън столицата е именно тук – през 1956 г., последвана от нови прочити през 1972 и 1994 г. Днес, десетилетия по-късно, този оперетен шедьовър се завръща отново, за да срещне ново поколение публика със своя непреходен чар и да напомни, че истинската елегантност никога не излиза от мода.