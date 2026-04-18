Поредното издание на "Златна липа" завладява Стара Загора

18 април 2026, 12:16 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
От 30 май до 3 юни Стара Загора се превръща в сцена на киното с XIII-то издание на Международния филмов фестивал „Златната липа“. В рамките на пет дни събитието отново ще прикове вниманието към Града на липите, поетите и правите улици и ще зарадва своите почитатели. И през 2026 г. фестивалът за ново европейско кино ще запази своя характерен профил със селекция от висококачествени европейски филми и значимо присъствие на международни гости. Очакват ни нови срещи с популярни имена, оставили своя отпечатък в киното.

„Златната липа“ се утвърди чрез своите дванадесет издания до момент като едно от значимите събития в културния календар на България. Филмовият фестивал продължава да развива своята мисия за популяризиране на европейското и българското кино. През годините „Златната липа“ се превърна в място за среща между утвърдени имена и млади творци, както и в пространство за активна комуникация между киното и публиката.

Паралелно с основната програма на фестивала и тази година ще бъдат организирани редица съпътстващи събития.

Антон Иванов
