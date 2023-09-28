Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Търговище
Кандидат-кметове
Незамвисим - Радослав Николов Бойчев
ПП ГЕРБ - Дарин Иванов Димитров
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - Васил Стефанов Иванов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - Маринела Динева Йорданова
ПП СВОБОДА - Красимир Димитров Русев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Стефан Христов Асенов
Кандидати за общински съветници
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Десислава Евгениева Петрова
102. Светослав Иванов Стефанов
103. Светослав Христов Загоров
104. Деница Константинова Костова
105. Павел Пламенов Александров
106. Иво Стефков Дочев
107. Владо Димитров Владев
108. Зорница Стефанова Харизанова
109. Тодор Стефанов Михайлов
110. Димитър Маринов Димитров
111. Евгения Денева Костова-Христова
112. Михаил Димчев Колев
113. Стойне Николов Миланов
114. Георги Панайотов Георгиев
115. Алкин Салихов Чолаков
116. Красимир Димитров Георгиев
117. Евелина Събинова Дъбева
118. Тодор Тодоров Атанасов
119. Костадинка Милкова Христова
120. Радослав Божидаров Радев
121. Ирина Стефанова Ризова
122. Димитър Христов Миланов
123. Теодора Миткова Дзурова
124. Маргарита Божилова Зидарова
125. Анета Стоянова Ангелова
126. Ивелина Кръстева Иванова
127. Маргарит Маринов Йорданов
128. Пейчо Милчев Пеев
129. Лозан Павлов Крумов
130. Фатме Мехмедова Еджевит
131. Дияна Савова Любенова
132. Николай Василев Колев
133. Алкин Ахмедов Мустафов
ПП ГЕРБ
101. Дарин Иванов Димитров
102. Панайот Йорданов Димитров
103. Константин Стоянов Манев
104. Анета Иванова Куманова
105. Димчо Тодоров Димов
106. Таня Димитрова Станкова
107. Весела Димова Василева
108. Татяна Пенева Петрова
109. Десислава Руменова Стойкова
110. Мария Димитрова Николова
111. Борис Костадинов Димитров
112. Нейко Стайков Нейков
113. Турхан Билял Хаджиибрямолу
114. Дарина Йорданова Костова
115. Мустафа Мусов Бутрев
116. Христо Стойнев Харалампиев
117. Симеон Иванов Тасев
118. Любомир Цецков Стефанов
119. Никола Стоянов Найденов
120. Цветанка Иванова Тодорова
121. Звездомира Владимирова Станишева
122. Мариян Косев Цанков
123. Илия Спасов Георгиев
124. Антон Митков Василев
125. Билял Маремов Исмаилов
126. Велко Вълчев Велев
127. Шефенур Мехмед Расимова
128. Валентина Димитрова Христова
129. Станка Бонева Желева
130. Даниела Тихомирова Димитрова
131. Мирослав Светлозаров Стратев
132. Пламен Владимиров Белколев
133. Диана Сидерова Серафимова
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Васил Стефанов Иванов
102. Верони Мариянов Василев
103. Любомир Емилов Собаджиев
104. Николай Радославов Василев
105. Ивайло Николов Колев
106. Десислава Валентинова Йорданова
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Маринела Динева Йорданова
102. Николай Стефанов Даскалов
ЛЕВИЦАТА!
101. Ивайло Павлов Първанов
102. Венцислав Маринов Илиев
103. Милен Николаев Манев
104. Дамян Недялков Иванов
105. Цветина Кирилова Иванова
106. Бисер Йосифов Тодоров
107. Петър Данчев Илиев
108. Елена Руменова Богданова
109. Светослав Савчев Иванов
110. Стилиян Захариев Захариев
111. Андрей Димов Георгиев
112. Венцислав Пенев Иванов
113. Цветомир Веселинов Нанков
114. Янко Димчев Петров
115. Георги Тимчев Георгиев
116. Васил Марков Николов
ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Красимир Станимиров Стоилов
102. Чавдар Тодоров Чанков
103. Гриша Иванов Илиев
104. Марчо Станчев Атанасов
ПП СВОБОДА
101. Красимир Димитров Русев
102. Емил Стоилов Янчев
103. Иванка Дечева Неделчева
104. Калоян Борисов Тодоров
105. Стефка Антонова Димитрова
ПП Движение Напред България
101. Борислав Георгиев Маринов
102. Мариела Гюрова Милтенова
103. Стойчо Стефанов Стоев
104. Валерия Пейчева Стоянова
Движение за права и свободи – ДПС
101. Танер Исмаилов Ахмедов
102. Емине Феимова Якубова
103. Тахир Джемалов Тахиров
104. Сюзан Сейфетинова Алиосманова
105. Мехмед Орлинов Младенов
106. Синан Еролов Самиев
107. Азиз Мустафа Баки
108. Актер Недретова Шакирова
109. Хамди Мехмедов Илиязов
110. Бюлянт Бехти Бейтула
111. Неслихан Кямилова Хамидова
112. Сейфи Джелилов Хасанов
113. Хава Алиева Мустафова
114. Сунай Кемалов Хасанов
115. Бернар Ердинч Акиф
116. Теодора Владимирова Маринова
117. Серхан Синанов Алиев
118. Джансел Ислям Исмаил
119. Сейхан Ахмедов Салиев
120. Фатме Хикметова Исмаилова
121. Ибрахим Мехмедов Ибрахимов
122. Йозден Ризванова Хасанова
123. Ахмед Ниязиев Ниязиев
124. Айфер Мехмедова Кяшифова
125. Белмин Мехмедова Ибрахим
126. Халид Дженгиз Халидов
127. Афизе Ахмед Мехмедова
128. Хюсеин Неджатинов Феимов
129. Нюлюфяр Мехмедова Кяшифова
130. Айхан Сердаров Ахмедов
131. Сюйде Бейсимова Етемова
132. Халиме Хюсеинова Мехмедова
133. Гюлджихан Бедриева Ахмедова
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Стефан Христов Асенов
102. Христо Колев Христов
103. Анелия Иванова Борисова
104. Елена Димитрова Дамянова
105. Радослав Иванов Димитров
106. Николай Милчев Златков
107. Мирослава Валентинова Маджарова
108. Нил-Дениз Гюнайева Назимова
109. Бетина Дианова Бонева
110. Антон Иванов Андреев
111. Момчил Петров Иванов
112. Боян Гинев Илиев
113. Дияна Георгиева Дейкова-Николова
114. Анастасия Николаева Пенчева
115. Марин Красенов Йоркишев
116. Господин Пламенов Андреев
117. Ивайло Тихомиров Иванов
118. Надежда Стойчева Христова
119. Мирослав Станимиров Станев
120. Александър Тодоров Стоименов
121. Боряна Маргаритова Стефанова
122. Станю Иванов Василев
123. Ивайло Николаев Атанасов
124. Таня Андреева Йорданова
125. Недю Дончев Недев
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Редактор:
Деница Китанова
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