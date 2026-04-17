7-кратен шампион от Големия шлем сложи край на кариерата си

Още една легенда на корта слага край на успешната си кариера. Става въпрос за Джейми Мъри, който е най-успешният британски тенисист на двойки в турнирите от Големия шлем. В продължение на повече от три десетилетия той спечели седем "мейджър" титли на двойки и беше част от първия отбор на Великобритания, спечелил Купа Дейвис за последните 79 години. Сега на 40-годишна възраст той е решил, че е време да окачи ракетата. Оттеглянето му идва две години, след като неговият по-малък брат - Анди Мъри, сложи край.

Джейми Мъри се оттегли от тениса

За разлика от по-малкия си брат, трикратния шампион в турнирите от Големия шлем на сингъл Анди, по-големият Мъри се специализира в двойките, печелейки две титли на Уимбълдън в смесени двойки - с Елена Янкович през 2007 г. и с Мартина Хингис 10 години по-късно. Той се радва на три победи в същия турнир на US Open и две в мъжките двойки, които спечели в Ню Йорк и на Australian Open. Иначе Мъри, който не беше играл от миналогодишното издание на US Open, спечели 34 титли на двойки през кариерата си и заедно с брат си постигна победи на двойки в 1/4-финалите, 1/2- финалите и финала срещу Белгия, когато Великобритания спечели Купа Дейвис през 2015 г. - първият триумф на отбора от 1936 г. насам. Шотландецът приключи кариерата си в международния турнир с впечатляващ рекорд от 14 победи в 20 мача на двойки.

40-годишният тенисист обяви в профилите си в социалните мрежи, че неговото тенис пътешествие приключва след 36 години, като заяви, че се чувства много щастлив и привилегирован за всички невероятни преживявания, които този велик спорт му е дал. Малко след това неговият брат Анди излезе със специално видеообръщение, в което отличи постиженията му и заяви, че Джейми е един от основните фактори самият той да се развие толкова.

Джейми Мъри беше първият британски играч, изкачил се до номер едно в света в двойките, а той и Анди станаха първите братя, оглавили едновременно класациите на сингъл и двойки. Братята се включиха в мъжките двойки на Уимбълдън през 2024 г., но загубиха в първия кръг на препълнения Централен корт. Джейми Мъри изигра общо 1019 мача на ниво АТП, като спечели 589.

