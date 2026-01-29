Любопитно:

Алкарас - Зверев и Джокович - Синер: Кога и къде да гледаме полуфиналите на Australian Open

29 януари 2026, 17:47 часа 479 прочитания 0 коментара
Алкарас - Зверев и Джокович - Синер: Кога и къде да гледаме полуфиналите на Australian Open

Първият за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия, навлиза в заключителната си фаза. В надпреварата останаха само четирима тенисисти - големите фаворити Яник Синер и Карлос Алкарас, ветеранът и рекордьор по титли в турнира Новак Джокович, както и Александър Зверев, който продължава да е без титла от Шлема. А разпределението на полуфиналните двойки изглежда така: Синер срещу Джокович и Алкарас срещу Зверев.

По коя телевизия и в колко часа да гледаме полуфиналите на Откритото първенство на Австралия

И двата полуфинала ще се изиграят в петък (30 януари) на "Род Лейвър Арена". Първи в програмата на корта ще излязат Алкарас и Зверев. Съперничеството между двамата е изравнено - 6 победи за Алкарас и 6 победи за Зверев. През 2025-та те се срещнаха само веднъж - на Мастърса в Синсинати, където победата бе за испанеца в два сета. Зверев обаче е побеждавал Алкарас в Мелбърн - през 2024-та, когато го отстрани на 1/4-финалите.

Още: Украинка отказа да се снима и ръкува с "неутралната" Арина Сабаленка, обявиха го и на екрана на "Род Лейвър Арена" (ВИДЕО)

Яник Синер

Мачовете са на 30 януари, първи на корта излизат Алкарас и Зверев

Двубоят между Алкарас и Зверев е насрочен за 5:30 часа българско време на 30 януари. След това идва и вторият полуфинал - този между Яник Синер и Новак Джокович. Италианецът има 6 победи и 4 загуби срещу рекордьора по титли от Големия шлем. Сблъсъкът между тях се очаква да започне не преди 10:30 часа българско време на 30 януари.

Алкарас - Зверев и Синер - Джокович по Eurosport 1

Мачовете от Australian Open се излъчват пряко в българския телевизионен ефир. Правата се държат от "Евроспорт", като мачовете Алкарас - Зверев и Синер - Джокович по всяка вероятност ще се излъчват в ефира на Eurosport 1. Можете да научите повече за полуфиналните битки и в спортната секция на Actualno.com.

Още: "Да гоня Синер и Алкарас? Нека ви напомня, че доминирах в Големия шлем в продължение на 15 години" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Новак Джокович Australian Open Александър Зверев Яник Синер Карлос Алкарас Australian Open 2026
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес