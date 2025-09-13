"Победата на Алкарас над Синер на финала на US Open е вдъхновена от Григор Димитров"

Наскоро Карлос Алкарас си върна първото място в класацията на АТП, след като победи Яник Синер на финала на US Open и си осигури шестия в кариерата си турнир от Големия шлем. Бързото му изкачване до върха често предизвиква сравнения с испанската легенда Рафаел Надал. Бившият №1 в света Анди Родик обаче вижда прилики между младия испанец и друг член на "Голямата тройка".

Алкарас копирал стратегията на Григор Димитров

Алкарас триумфира в Ню Йорк, като загуби само един сет в целия турнир - срещу Синер на финала. Доминацията му напомня на Родик за най-добрите моменти на Роджър Федерер. "Видях един безстрашен Карлос с всяка топка, начинът му на удряне на слайс сега е нещо различно, малко прилича на Федерер", каза Роддик в подкаста си "Served". Американецът също така предположи, че Алкарас може би е изучавал мача на Григор Димитров на Уимбълдън срещу Синер, в който българинът поведе с два сета разлика, преди да се оттегли поради контузия.

"Мисля, че той е гледал мача на Димитров срещу Синер на Уимбълдън и се е вдъхновил. Той до голяма степен изпълни абсолютно същия тактически план, играейки с изключителна вариация и невиждано досега агресивни излизания към мрежата", добави Родик.

Родик за новото съперничество, което влиза в сянката на "Голямата тройка"

След като Новак Джокович вече е последният активен член на "Голямата тройка", феновете на тениса почувстваха празнина без толкова силно съперничество като това между Джокович, Надал и Федерер. Бързото израстване на Карлос Алкарас и Яник Синер обаче бързо запълни тази дупка. Последните осем титли от Големия шлем бяха спечелени именно от двете нови звезди. Испанецът спечели Ролан Гарос през 2024 и 2025 г., както и Уимбълдън през 2024 г., докато италианецът завоюва Australian Open през 2024 и 2025 г., US Open през 2024 г. и наскоро Уимбълдън, където победи Алкарас на финала.

За Родик това зараждащо се съперничество между младите звезди е голям позитив за спорта. "Истината е, че това ново съперничество е истински подарък за нас и за света на тениса като цяло", каза Родик. "Мога да изкажа само уважение към тези две момчета. Имаме щастието да видим как те веднага запълниха празнината, оставена от "Голямата тройка" и Серина Уилямс. Отново ще кажа, че те са дар за тениса."

