Алкарас защити титлата си от Барселона (ВИДЕО)

Във финала на турнира Алкарас победи втория поставен в световната ранглиста Стефанос Циципас от Гърция като се наложи с 6:3, 6:4. Двубоят продължи 80 минути. Успехът на испанеца пък е четвърти за него от общо четири мача срещу Циципас.

