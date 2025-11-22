Джокович държи уникална доминация в ерата на Надал и Федерер - дори Синер и Алкарас не налагат такава хегемония

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович продължава да се състезава дори и на 38-годишна възраст, като все още държи изключително висока позиция в световната ранглиста, заемайки четвърто място в класацията на ATP. Ноле продължава да е конкурентен на почти всички тенисисти от новата генерация, като отстъпва единствено на новите доминанти Карлос Алкарас и Яник Синер. Но дори Алкарас и Синер не налагат такава хегемония, каквато имаше Новак, и то в една ера с Рафаел Надал и Роджър Федерер.

Джокович има 20+ победи над топ 10 опоненти в цели 5 години

Новак Джокович е един от двамата тенисисти от началото на новия век, който може да се похвали с 20+ победи над топ 10 съперници в рамките на една календарна година. Нещо повече: Джокович е стигал до това постижение невероятните пет пъти. За пръв път Новак записва 20+ победи над играчи от първите 10 на света за една година през 2011-та, когато печели 21 пъти. Той повтаря това постижение и през 2012-та, когато пък победите му над такива съперници са 24.

Единствено Надал може да се похвали с такова постижение от 2000 г. насам

През 2013-та Джокович си поделя тази доминация с Рафаел Надал. През тази година и двамата записват по 24 победи над опоненти от топ 10 на света. Именно Рафа е единственият друг тенисист освен Джокович, който е записвал над 20 победи за една календарна година от 2000 г. насам. Джокович дори увеличава хегемонията си през 2015-та, когато бележи невероятните 31 победи над опоненти от топ 10 на света. А петият случай с над 20 победи за сърбина идва през 2016-та - 21.

В последните две години Синер и Алкарас тотално доминират в световния тенис и са недостижими за останалите, но дори и в тези условия те не успяват да достигнат до впечатляващата граница от 20+ победи над топ 10 съперници. Именно това прави още по-впечатляващо постижението на Джокович да запише 20+ победи в цели 5 години, а онези 31 победи от 2015-а изглеждат напълно недостижими в световния тенис.

