Григор Димитров - Даниил Медведев: Кога и къде да гледаме сблъсъка на Мастърса в Париж

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров се изправя в сряда срещу руснака Даниил Медведев в двубой от втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Българинът се завърна на корта след близо 3-месечно отсъствие заради контузия, като победи представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар в два сета, а сега ще опита да продължи добрата си игра и срещу 13-ия в света и шампион в Големия шлем Медведев.

Димитров - Медведев в Париж: Начален час и ТВ

Медведев победи испанеца Мунар в първия кръг в среща, изиграна във вторник, като ще има по-малко време за почивка от Димитров, който пък игра в понеделник. Гришо има 11 мача срещу Медведев, като е спечелил само 3 от тях. Една от победите обаче дойде именно на турнира в Париж през 2023 година, когато българинът отстрани руснака във втория кръг, а после стигна до големия финал, преди да отстъпи на Новак Джокович.

В колко часа започва срещата

Последната среща между Димитров и Медведев бе на Уимбълдън през 2024 г., когато българският тенисист се отказа още в края на първия сет заради контузия. Сега Григор ще опита да изненада бившия номер 1 в света, който загуби инерцията в последните години. Срещата на Мастърса в Париж е предвидена да се изиграе в сряда (29 октомври) на корт №1, като се очаква да започне след 15:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача на Григор срещу Даниил Медведев

Турнирът в Париж се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава двубоя на Григор Димитров срещу Даниил Медведев, е Max Sport 1. Ако нямате възможност да гледате мача, може да намерите информация в спортната секция на Actualno.com и на нашия спортен сайт Sportlive.bg!