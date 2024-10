Григор Димитров се бори срещу корав чех, но допусна обрат и отпадна от турнира във Виена (ВИДЕО)

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров загуби от 27-ия в света Томаш Махач със 7-6(5), 4-6, 3-6 за 2 часа и 30 минути игра на 1/8-финалите на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Така чехът се класира за четвъртфиналната фаза, където ще премери сили с британеца Джак Дрейпър.

Махач, който победи Карлос Алкарас и стигна до 1/2-финал на Мастърса в Шанхай, успя да пречупи Гришо в ключовите моменти на един много равностоен мач. Българинът показа характер, за да измъкне първия сет, но в следващите две части допусна грешки, които му попречиха да се справи с коравия чех.

Срещата започна с изключително дълъг първи гейм, в който Григор трябваше да спасява брейкбол, за да вземе подаването си. След това двамата тенисисти си размениха три бързи сервис гейма, а в петия гейм Махац успя да пробие Гришо. Димитров обаче веднага върна пробива и изравни за 3-3.

Последваха четири сервис гейма, спечелени с лекота на 15, за да се стигне до 5-5. Сервиращите нямаха проблем и в следващите два гейма, спечелвайки на 30, за да докарат сета до тайбрек. Там Махац спечели много дълго разиграване и поведе с 5:3 точки, но Димитров успя да изравни. Чехът допусна и двойна грешка, за да може накрая Гришо да спечели тайбрека със 7:5 точки.

Вторият сет се разви доста по-бързо от първата част, тъй като и Григор, и Махач нямаха проблеми на своите сервиси. И двамата тенисисти печелиха с лекота подаванията си до 10-ия гейм, когато Гришо сервира за оставане в сета. Точно тогава чехът успя да го пробие, и то повеждайки с 40:0. С третия си сетбол Махач успя да затвори сета с резултат 6-4 гейма.

В решаващата трета част Махач стигна до ранен пробив, повеждайки с 2-0 гейма. Григор обаче показа характер и веднага върна пробива след много дълъг и борбен гейм, в който успя да спечели невероятни разигравания на корта. Последва размяна на четири бързи сервис гейма, за да се стигне до 4-3 в полза на чешкия тенисист.

В осмия гейм Димитров допусна пробив. Махач намери отговор на бекхенд слайсовете на българина, обръщайки добре посоката с бекхенд по правата. Българинът допусна и двойна грешка в гейма, а Томаш Махач успя да пробие с втория си брейкбол, за да поведе с 5-3. Сервирайки за мача, чехът поведе с 40:0 и от третия опит затвори частта с 6-3.

Загубата поставя Григор в трудна позиция в борбата за класиране за Финалите на ATP в Торино, но най-важният тест идва след седмица - на последния за годината Мастърс 1000 турнир в Париж. Иначе Гришо записа една победа във Виена в първия кръг, която дойде срещу друг опонент от топ 50 на света.

