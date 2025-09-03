Григор Димитров се готви за голямото завръщане след контузия - подаде заявка за Мастърс турнир

Първата българска ракета Григор Димитров е пред завръщане на корта, след като не е играл от два месеца. Родният тенисист е подал заявка за участие на турнира от сериите Мастърс в Шанхай. Надпреварата на твърда настилка в зала с награден фонд от над 9 милиона долара ще се състои от 1 до 12 октомври. Ако всичко върви по план и Гришо успее да влезе във форма дотогава, то ще го видим отново в действие след по-малко от месец.

Гришо може да се завърне в игра в Шанхай!

За последно Григор Димитров игра на Уимбълдън, където претърпя един от най-съкрушителните моменти в кариерата си. Българинът се класира за 1/8-финалите на надпреварата, където срещна световния №1 Яник Синер. Мнозина отписаха 34-годишния хасковлия, но той показа, че още е един от най-добрите в Тура. Гришо поведе с 2:0 сета и вече усещаше победата, когато всичко се обърка.

Родният тенисист беше принуден да се откаже от срещата, тъй като получи някаква контузия в областта на гърдите. Впоследствие стана ясно, че той има разкъсване на гръден мускул и ще трябва да се подложи на операция. Самият той призна, че е плакал с часове след случилото се. Възстановителният период на Димитров продължи месец и половина, а преди дни той отново стъпи на корта в родния си град Хасково.

От публикуваните заявки за Шанхай става ясно Яник Синер ще защитава титлата си в Шанхай, а в надпреварата ще се включат още четирикратният шампион и миналогодишен финалист Новак Джокович (Сърбия), победителят през 2019 година Даниил Медведев (Русия), както и носителят на трофея за 2023 година Хуберт Хуркач (Полша). Сред заявените са всички играчи от топ 10, сред които световният №2 Карлос Алкарас (Испания) и вицешампионът през 2019 Александър Зверев (Германия).

