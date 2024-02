Григор Димитров взе труден тайбрек и отстрани Корда за 1/4-финал в Марсилия (ВИДЕО)

13-ият в света българин е втори поставен в схемата на турнира и стартира директно от втория кръг. Той изигра безапелационен първи сет, в който направи два пробива, а на няколко пъти записа и фантастични удари срещу Корда.

What a way to close the set 🔥@GrigorDimitrov wins the first set 6-1 v. Korda!@Open13 | #Open13Provence pic.twitter.com/nC8XuFN3Ae