Гришо изхвърча рано от Мастърс-а в Монте Карло – очаква го срив до нива от тийнейджърските му години!

07 април 2026, 15:51 часа 540 прочитания 0 коментара

Първата ракета на България Григор Димитров понесе пореден много тежък удар през този сезон. Родният тенисист отпадна още в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло като по този начин изпадна от Топ 130 на световната ранглиста за първи път от 16 години насам. Гришо напусна надпреварата след загуба от представителя на Аржентина Томас Мартин Ечевери. Южноамериканецът се наложи над хасковлията с 6:4, 2:6 и 6:3.

Димитров отстъпи пред Томас Мартин Ечевери

Първият сет бе доста оспорван като двамата тенисисти си размениха по един пробив още до средата на частта. В десетия гейм обаче Ечевери отново проби Григор Димитров и затвори сета с 6:4. Българинът вдигна оборотите през втората част и стигна до пробив още в първия гейм. Той успя да постигне още един в петия, за да спечели сета с 6:2 и да изравни общия резултат в мача. В началото на третия сет двамата тенисисти си размениха по няколко спечелени гейма, преди Ечевери да реализира пробив в шестия гейм. След това Гришо нямаше какво да направи и трябваше да се примири с поражението с 3:6.

Григор ще изпадне от Топ 130 за първи път от 2010-та насам

Ранното отпадане на Гришо от Мастърс-а в Монте Карло пък означава още един сериозен срив в световната ранглиста. Причината е, че през миналия сезон той достигна до четвъртфиналите в надпреварата. В тазгодишното издание обаче Димитров не успя да защити точките си, което означава, че той ще се срине с поне 42 места в подреждането.

В момента Григор заема 93-та позиция, но се очаква в понеделник той да е извън Топ 130 в световната ранглиста. За последно това се случи през 2010 година, когато Димитров бе още тийнейджър.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Монте Карло ранглиста на ATP Томас Мартин Ечевери
