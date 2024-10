Гришо сгази Попирин и се класира за 1/8-финалите на Мастърс-а в Шанхай (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров се класира за осминафиналите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай, след като победи Алексей Попирин със 7:6 (6) и 6:2 в двубой от третия кръг на надпреварата. В следващия етап родният тенисист ще се изправи срещу Якуб Меншик.

A flick of the wrist 🤌 @GrigorDimitrov #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Zq9WMt0G5v

В началото на срещата двамата тенисисти нямаха проблеми със спечелването на своите подавания и след размяна на геймове се стигна до резултат 3:3. В седмия гейм Димитров изоставаше с 0:30 при негов сервис, но българинът намери сили да стопи разликата и да го спечели за 4:3.

Попирин пък продължи да печели подаванията си с лекота. Последва нова размяна на геймове и така се стигна до 6:6. В тайбрека Григор поведе с 4:1, но след това допусна спад в представянето си и позволи на австралиеца да се върне в мача с 4:3. Димитров обаче се вдигна и в крайна сметка взе тайбрека със 7:6 и спечели първия сет.

Emphatic finish 👊@GrigorDimitrov takes down Popyrin 7-6 6-2 marking his 40th victory of the season#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/hO7v90IbZC