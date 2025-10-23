Войната в Украйна:

Китайският кошмар за Александър Василев продължава – българинът с втора поредна загуба на Финалите на ITF

23 октомври 2025, 13:19 часа 618 прочитания 0 коментара

Българският тенисист Александър Василев допусна втора загуба на финалния турнир на осемте най-добри юноши до 18 години за сезона (ITF Junior Finals 2025) в Чънду (Китай).

Поставеният под номер 1 Василев претърпя поражение с 4:6, 4:6 от Оскари Палданиус (Финландия) за точно 100 минути игра в мач от втория кръг в група „А“.

В последния си мач Василев ще срещне италианец 

18-годишния българин беше пробит в началото на двата сета, като имаше шанс да се върне в мача при 4:5 гейма във втората част, но пропусна две възможности за връщане на брейка.

Александър Василев

Василев вчера стартира с поражение в три сета от румънеца Яник Теодор Александреску след пропуснати два мачбола, а утре ще играе и последната си среща от груповата фаза срещу италианеца Якопо Вазами. Първите двама от всяка група ще се класират за полуфиналите, а победителите в тях ще спорят за титлата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Александър Василев, който през този сезон достигна до финала на Откритото първенство на САЩ при юношите и заема второто място в световната ранглиста, е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

ОЩЕ: Подлите номера на нисичък румънец пречупиха Алекс Василев за кошмарен обрат на старта на Финалите на ITF

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ITF Александър Василев информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес