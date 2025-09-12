Войната в Украйна:

12 септември 2025, 13:18 часа 346 прочитания 0 коментара
Жребият на българските таланти за Купа "Дейвис": Финалист на US Open срещу съперник, който е с 850 места по-напред

Жребият за сблъсъка между България и Финландия от Купа "Дейвис" начерта интересни двубои. Битката на двата отбора ще стартира с мач между №2 в световната ранглиста за юноши и финалист на US Open - Александър Василев, и 141-вия при мъжете Ото Виртанен. Във втората среща от съботната програма двукратният носител на титли от Големия шлем при юношите Иван Иванов ще срещне Емил Руусувуори - бивш номер 37 в класацията на ATP.

Василев открива мача на България срещу Финландия

Любопитна подробност е, че двамата ни таланти ще играят с далеч по-високо ранкирани състезатели в мъжката ранглиста. Василев е 992-ри, докато противникът му Виртанен с 850 места по-напред. Иванов пък заема 934-то място, а Руусувуори - понастоящем 677-о.

ОЩЕ: Двукратният шампион от Големия шлем, който ще защитава България, разкри какво му е писал Григор Димитров

Иван Иванов

Програмата стартира в събота в 12:00 часа с двата мача на сингъл. Финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев е избран от капитана на българския отбор - Валентин Димов, за втора ракета за България, докато шампионът от турнира от Големия Шлем в Ню Йорк Иван Иванов ще бъде първа ракета и по този начин ще се превърне в най-младия състезател, играл за България на сингъл за Купа „Дейвис“.

В неделя срещите започват в 11:00 часа със сблъсъка на двойки. В него Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой предстоят още два мача на сингъл, противопоставящи съответно първите и вторите ракети на двете страни. Играе се до три победи от пет възможни мача.

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

ОЩЕ: Български финал за историята: Иван Иванов победи Александър Василев и спечели втора титла от Големия шлем!

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Купа Дейвис Александър Василев Иван Иванов тенис
