Двукратният шампион от Големия шлем, който ще защитава България, разкри какво му е писал Григор Димитров

11 септември 2025, 14:35 часа 324 прочитания 0 коментара
Шампионът при юношите от тазгодишните издания на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов призна, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта. Той даде пресконференция преди мачовете между нашия национален тим и Финландия за Купа „Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Иванов коментира какви съобщения са си разменили с първата ни ракета Григор Димитров преди дни.

Иван Иванов: Не очаквах тези успехи

„Не бих очаквал тези успехи в началото на годината. Щастлив съм, както с успеха, така и с труда, който положих. Щастлив съм и от начина, по който напредвам, защото знаете, че всичко в тениса е на психическа основа. Успях да надградя в тази посока", заяви Иванов и отговори на въпроса дали получава съвети от най-добрия български тенисист - Григор Димитров.

Иван Иванов

„Надявам се Григор да се възстанови по-бързо и да се върне, за да продължи да ни вдъхновява. След финала той ми написа няколко съобщения. Повече от тях бяха да продължавам да се развивам." „Сега тренирам в академията на Рафаел Надал. Неговите съвети са малко по-различни. Трудно е да се направи сравнение с условията в България. Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства", каза Иван Иванов.

„Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След Уимбълдън започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля Ю Ес Оупън, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година. Дисциплината е едно от най-трудните неща. Да можеш да ставаш всеки ден в 7 часа сутринта и да си по цял ден на корта. Това изисква дисциплина“, завърши Иван Иванов.

Мачовете между България и Финландия са в събота и неделя на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив". При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Григор Димитров Купа Дейвис Иван Иванов тенис
