Григор Димитров се завърна мощно и помете испанец на старта на 2026 година!

06 януари 2026, 11:47 часа 543 прочитания 0 коментара
Единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров опроверга критиците и се завърна с гръм и трясък на корта с убедителна победа над испанеца Пабло Кареньо-Буста с 6-3, 6-2 за малко над час игра в първия кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън, Австралия. Гришо, който бе преследван от контузии през 2025 и пропусна голяма част от сезона, доминира на корта и си заслужи място на 1/8-финалите, където ще срещне 84-ия в света Рафаел Колиньон от Белгия.

Григор Димитров победи Кареньо-Буста на старта на Бризбън 2026

Срещата започна спокойно в първите пет гейма, като не се стигна до пробиви, а двамата тенисисти си размениха и по един сервис гейм на нула. В шестия гейм от мача обаче Григор успя да пробие, като стигна до 40:30 и се възползва още от първия си брейкбол в срещата. До края на частта Кареньо-Буста не успя да се противопостави, като взе подаване на нула, но записа по само една точка в сервис геймовете на Григор.

Доминантен втори сет за Гришо

Във втория сет Димитров бе още по-убедителен и стартира ударно, като направи два поредни пробива и ги затвърди, за да поведе с 4:0. Едва в петия гейм Кареньо-Буста взе гейм на сметката си, и то след като се стигна до равенство 40:40 и пак бе поставен под напрежение. Димитров му отвърна със сервис гейм на нула, за да поведе с 5:1. Кареньо-Буста взе следващото си подаване, но нямаше отговор на сервиса на Григор, който затвори мача при 6:2.

Така Димитров записа пета победа над Кареньо-Буста в осем срещи помежду им. Българинът е в преследване на трета титла в Бризбън, след като триумфира на този турнир през 2017 и 2024. Това е десетото участие на българския тенисист в Бризбън, като надпреварата е генерална репетиция преди първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open, който ще се проведе от 12 януари до 26 януари.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
