Мпечи Перикар – Григор Димитров: Кога и къде да гледаме дългоочакваното завръщане на Гришо на корта?

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров ще направи днес своето дългоочаквано завръщане на корта. В последните няколко месеца хасковлията се възстановяваше от тежка травма, след като през лятото скъса гръден мускул. Гришо вече е напълно готов за игра и ще вземе участие в последния за годината турнир от сериите Мастърс, който ще се проведе в Париж. Съперник на Димитров в първия кръг на надпреварата ще бъде представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар.

Перикар – Димитров: Начален час и ТВ

За последно Григор Димитров бе на корта през месец юли. Тогава той достигна до 1/8-финалите на турнира от Големия шлем Уимбълдън, където се изправи срещу италианеца Яник Синер. Гришо се представяше отлично, но получи контузията, която го извади от игра за дълго време.

До момента в кариерата си Григор Димитров никога не се е изправял срещу Мпечи Перикар, който впечатлява с ръст от 201 сантиметра. През миналия сезон българинът достигна до 1/4-финалите на Мастърс-а в Париж, където бе отстранен от Карен Хачанов.

В колко часа започва двубоят между Перикар и Димитров?

Мачът между Мпечи Перикар и Григор Димитров е първи във вечерната програма на Централния корт на Мастърс-а в Париж. Очаква се срещата да стартира не преди 20:00 часа българско време.

Коя телевизия ще предава мача между Перикар и Димитров?

Двубоят между Мпечи Перикар и Григор Димитров ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е Max Sport 1. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Григор Димитров разкри за какво е копнял докато бе извън корта и обяви голямата си цел за новия сезон