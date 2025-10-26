Войната в Украйна:

Григор Димитров разкри за какво е копнял докато бе извън корта и обяви голямата си цел за новия сезон

26 октомври 2025, 15:58 часа 668 прочитания 0 коментара
Григор Димитров разкри за какво е копнял докато бе извън корта и обяви голямата си цел за новия сезон

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори за медията на АТП преди дългоочакваното си завръщане на корта. Хасковлията ще вземе участие в последното Мастърс издание за 2025 г. – в Париж.

В интервюто Гришо обяви, че няма търпение отново да се предизвиква със световните имена в тениса, а подготовката му за турнира във френската столица върви по най-добрия начин.

"Приятно е да бъда отново с момчетата" 

„Има много хубави и смесени емоции в най-позитивния смисъл, но е приятно да бъда отново с момчетата и да можем да се предизвикваме. Седмицата за мен засега е добра — опитвам да прекарам възможно най-много часове на корта, защото това е, за което копнеех. Разбира се, целта ми е да се върна с пълна сила следващата година, но сега голямото предизвикателство е да видя как ще реагира тялото ми“, сподели Димитров пред АТР.

Бившият №3 в света не е играл от Уимбълдън, когато получи тежката контузия в спора с Яник Синер при аванс с 2:0 сета.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Григор Димитров се завръща! Ясно е срещу кого ще играе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров ATP Мастърс Париж информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес