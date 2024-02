Няма спирка: Гришо атакува втора титла за годината след бой над Хачанов в Марсилия (ВИДЕО)

Мачът започна по кошмарен начин за Григор Димитров, който допусна пробив още в първия гейм. След това Хачанов взе своето подаване, за да направи резултата 2:0 в своя полза. Последва размяна на геймове и руснакът поведе с 5:3.

Деветият гейм бе много проблематичен за Григор, който паси два сетбола, за да направи резултата 5:4. Веднага след това българинът успя да пробие съперника си и да изравни. Последва нова размяна на геймове за 6:6 и така се стигна до тайбрек. В него руският тенисист показа по-здрава психика и затвори частта със 7:6 (3).

Втората част стартира отлично за Григор Димитров, който още в първия гейм проби съперника си. След това първата ракета на България затвърди пробива си и поведе с 2:0. Двамата тенисисти си размениха геймове и резултатът стана 3:2 за Гришо. В шестия гейм обаче родният тенисист не се представи по най-добрия начин и допусна да бъде пробит за 3:3.

Още в следващия гейм обаче Димитров успя да върне пробива и да поведе с 4:3. След това той взе подаването си и бе само на гейм от спечелването на сета. Хачанов обаче не се предаде и от своя страна върна един гейм за 5:4. Силите на руснака обаче не стигнаха за нищо повече и Григор взе частта като изравни сетовете – 1:1.

Powering through! 🔋@GrigorDimitrov recovers from a set down to defeat Khachanov 6-7 6-4 7-6 and reach his 19 ATP Tour final!#open13provence pic.twitter.com/Y2lkSSBddY