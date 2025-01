Ноле със скандално разкритие: Тровили го с олово и живак в Австралия

Бившият номер 1 в световния тенис и носител на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович направи скандално разкритие, че е бил тровен с олово и живак по време на престоя си в Австралия през 2022 година. Както е известно, тогава сърбинът пристигна в Мелбърн за Australian Open, но не бе ваксиниран срещу коронавирус и поради тази причина местните власти го държаха няколко дни изолиран в хотел, преди да го депортират в родината му.

Джокович даде дълго интервю за американското списание „GQ”. В него сръбската суперзвезда разкри, че е имал здравословни проблеми докато е бил изолиран в хотела в Мелбърн. Ноле допълни, че когато се е прибрал в родината си са му открили много високи нива на олово и живак в организма. Той бе попитан дали според него е бил тровен с храната, която са му давали в Австралия, като отговори: „Това е единственият начин“'

Tennis champion Novak Djokovic has claimed he was "poisoned" by food given to him while in COVID detention before the Australian Open in 2022.



The former world number one said he had "health issues" and discovered he had a "very high level of lead and mercury" in his system… pic.twitter.com/yDJ6e942dY