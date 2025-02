Нов допинг скандал в тениса! Наказаха първата ракета на Венецуела

В духа на 2024 година, 2025-а започва с нов допинг скандал в тениса. Първата ракета на Венецуела Гонзало Оливейра е тествал положително за забраненото вещество метамфетамин. 29-годишният тенисист, който миналата година смени гражданството си от португалско на венецуелско, е дал положителната проба през ноември.

Сега стана ясно, че световният №245 е временно отстранен след неуспешен допинг тест на турнира Чалънджър турнира в Манзанило, Мексико, където беше финалист на сингъл. От Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) потвърдиха, че той няма разрешение за терапевтична употреба, което би му позволило да приема веществото законно.

Оливейра отказа да обжалва временното си отстраняване до провеждането на изслушване, което означава, че засега ще остане извън играта. В момента той е единственият венецуелец, класиран в топ 500 на сингъл. На Откритото първенство на Бразавил той стана първият представител на страната, спечелил титла от Чалънджър след Джими Шимански през 2000 г.

Gonçalo Oliveira, a Portuguese-born tennis player who currently represents Venezuela, has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.