Новак Джокович подкрепи протестите в Сърбия (ВИДЕО)

24-кратният носител на титли от Големия шлем - Новак Джокович, подкрепи студентските протести в Сърбия. Настоящият световен номер 6 се появи на трибуните на „Щарк Арена” по време на баскетболното дерби между Партизан и Цървена звезда със суитшърт с надпис „Студентите са шампиони”. Ноле отговори лаконично на журналистически въпрос за посланието на своето облекло. Това не е първият акт на подкрепа за протестите от живата легенда на тениса.

На въпрос какво означава написаното на суитшърта за хората, които не знаят английски, Джокера отговори кратко: Разбират! Много добре разбират!”. Той не крие пристрастията си към "звездашите", които надделяха в двубоя от Евролигата със 73:71 (21:18, 21:19, 13:16, 18:18) след два наказателни удара на Неманя Недович в последната секунда. Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър се представи на ниво за успеха, като се отчете с 11 точки, 1 борба и 6 асистенции за 31 минути на паркета.

След една от победите си на Australian Open Ноле написа върху обектива на камерата: "За Соня", посвещавайки успеха си на студентка, която беше прегазена от автомобил, опитал да мине през протестиращи в Белград на 16 януари.

Повод за недоволството е трагедията от 1 ноември, когато се срина козирката на гарата в Нови Сад и уби 15 души - предимно млади ученици и студенти. Така започнаха блокади на университетски факултети и ключови пътни артерии с настояване властта да поеме отговорност. Демонстрациите прераснаха и в по-общо недоволство от цялостното управление на Александър Вучич.

