Организацията, създадена от Новак Джокович, съди ATP и WTA за експлоатация на играчите

Пореден скандал постави сръбската легенда Новак Джокович под светлините на прожекторите. Асоциацията на професионалните тенисисти (PTPA), съоснована от Джокович и Вашек Поспишил през 2019 г., е подала съдебен иск срещу ръководните органи на тениса, обвинявайки ги в антиконкурентни практики и незачитане на благосъстоянието на играчите. След години на "добросъвестни усилия" за реформиране на професионалния тенис е била принудена да предприеме правни действия, за да сложи край на монополния контрол върху спорта.

В изявлението се казва, че заедно с повече от дузина играчи PTPA е подала документи в съд в Ню Йорк срещу ATP Tour, WTA Tour, Международната федерация по тенис (ITF) и Международната агенция за тенис интегритет (ITIA). В отговор ATP категорично отхвърли твърденията на PTPA и я обвини, че е избрала разделението и няма значима роля в спорта. От WTA също защитиха досегашните си резултати в развитието на женския тенис, като определи съдебния иск като неоснователен.

The PTPA and 22 tennis players have filed lawsuits against ATP, WTA, ITIA, and ITF, alleging anti-competitive business practices, monopolizing of professional tennis, and systematic abuse.



