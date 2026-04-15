От 170 млн. долара до фалит: Шампионът, който загуби всичките си богатства и трофеи

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Славата има свой начин да изкривява общественото възприятие за онези личности, които имат късмета да постигнат популярност и успех. Реалността обаче е, че независимо от сферата, в която работят - било то бизнес, изкуства, науки или спорт на елитно ниво - те се сблъскват с много от същите трудности като всички останали. Всъщност твърде често натискът да останат на върха в своята област може да усили напрежението, което мъжете и жените в по-рутинни обстоятелства биха могли да преодолеят. Типичен пример за това е тенис легендата Борис Бекер.

Възходът и падението на легендата Борис Бекер

Изгрявайки на сцената като най-младият тенисист, спечелил Уимбълдън, на крехката възраст от 17 години, Борис Бекер се превърна в широко известно име в Германия почти за една нощ. Той беше първият западногерманец, спечелил титлата, а свежият му вид и младежката му енергия бързо допринесоха за превръщането му в национална икона. През следващите няколко години Бекер продължи да укрепва своето наследство, печелейки шест титли от Големия шлем и превземайки първото място в световната ранглиста. Той беше любимец на публиката и на медиите, като добрата му външност и изключителният му талант допринесоха за това да се превърне в лице на спорта, украсявайки кориците на много списания.

Извън корта личният живот на Борис Бекер беше също толкова бляскав, като връзката му с модела Барбара Фелтус, за която по-късно се ожени, беше подложена на особено интензивен интерес. Германецът продължи да бъде звезда на корта до средата на 90-те години, когато в крайна сметка се оттегли. По-късно той имаше успешна кариера като тенис коментатор и треньор, като наставляваше някои от най-големите имена в тениса, сред които Новак Джокович. По този начин той се превърна в национална икона в Германия, радваше се на почти безпрецедентна слава и натрупа състояние от почти 170 милиона долара.

Короната на славата тежи най-много, когато започне да пада

Всичко това звучи като пътя на една успешна спортна кариера - огромен талант, съчетан с популярност на марката, който в крайна сметка води до доходна кариера след оттеглянето от спорта. И наистина беше така. Той изглеждаше като самото въплъщение на успешния спортист - момчето от малък град, което е постигнало голям успех. Извън корта обаче животът му не е бил толкова безпроблемен.

Въпреки че беше благословен на корта, талантът на Бекер за съжаление не се простираше и върху бизнес начинанията му. Той похарчи пари за редица неуспешни кампании, а навикът му да играе покер също не помогна много на банковата му сметка. Той реши да се справи с пълната си финансова некомпетентност по единствения начин, по който го правят богатите... като се присъедини към отдавна установената традиция на укриването на данъци. Въпреки че беше посочил Монако като официално местожителство, както правят много спортисти и знаменитости, съд в Мюнхен установи през 2002 г., че Бекер всъщност е пребивавал в Мюнхен, без да си прави труда да плаща данъците си в Германия. Той беше осъден да възстанови данъците за последните три години, възлизащи на около 7 милиона долара, а също така получи условна присъда от две години.

Междувременно осемгодишният му брак с Барбара Фелтус, майка на две от четирите му деца, приключи с развод през 2001 г. Първоначално се предполагаше, че двойката се е поддала на трудностите на живота в САЩ, след като е била заплашвана от расисти в родната си Германия. Въпреки това по-късно стана ясно, че връзката им се е разпаднала, тъй като Борис има извънбрачно дете от сервитьорката и модел Анджела Ермакова.

Репутацията на Бекер се срина, както и финансовото му състояние. От красивата суперзвезда изведнъж се превърна в посмешище. Скъпият развод с Фелтус не помогна, като бившата му съпруга получи както родителските права над децата им, така и обезщетение в размер на цели 14,4 милиона долара. Освен това той се оказа задължен да плаща издръжка на Ермакова. По-късно вторият му брак с нидерландската манекенка Лили Керсенберг също се разпадна след девет години. Въпреки значително намалените доходи след пенсионирането си, Борис продължи да харчи разточително, купувайки няколко скъпи имота по света, някои от които запустяха поради липса на поддръжка. Често се налагаше да разчита на дългове, за да финансира скъпия си начин на живот.

Бекер обяви фалит през 2017 година

През 2017 г. британски съд обяви Бекер за фалирал, след като той не беше изплатил заеми на стойност около 50 милиона долара. Годините на разточителство на Бекер най-накрая изглеждаха, че са го настигнали. Въпреки че е реализирал значителни приходи в хода на успешната си тенис кариера и последвалата медийна кариера, той приписа несъстоятелността си на разводни споразумения и разходи за издръжка на децата, както и на разточителния си начин на живот. Но тук историята става странна. През 2018 г. той заяви, че е имунизиран срещу съдебно преследване, тъй като е "аташе по спортни, хуманитарни и културни въпроси в Европейския съюз" за Централноафриканската република (ЦАР) и следователно има дипломатически имунитет.

Принуден да продаде трофеите си на търг

Въпреки това имаше два проблема. Първо длъжността "аташе по въпросите на спорта, хуманитарните и културните въпроси в Европейския съюз" на ЦАР не съществуваше, а паспортът, който Бекер представи като доказателство за дипломатическия си статут, се оказа част от партида, открадната през 2014 г. Както можете да си представите, съдилищата не гледат с добро око на бивши тенис звезди, които се явяват с фалшиви паспорти в опит да се отърват от финансовите си задължения, и опитът на Бекер се провали с гръм и трясък. През 2019 година му беше наредено да продаде на търг няколко от трофеите си от кариерата си като тенисист, включително редица трофеи от Уимбълдън и Откритото първенство на Австралия.

Към този момент Борис вече беше заченал дете в килера за метли, разрушил брака си, пропилял десетки милиони в ужасни финансови авантюри и беше изправен пред съда не веднъж, а два пъти. Той беше осъден за данъчна измама и видя как ценните му трофеи отиват на търг. Човек би си помислил, че той най-накрая ще си вземе поука. Обаче Бекер не беше обикновен човек. През 2022 година германецът беше признат за виновен в укриването на активи на стойност милиони паунда, включително чрез прехвърляне на пари на бившите си съпруги. Той беше осъден на две години и половина затвор. Така, далеч от скъпите имения, в които бе живял в миналото, Бекер трябваше да се наслаждава на "пищните" предели на затвора "Хънтъркомб". През 2023 година той бе освободен и се завърна в света на тениса като коментатор. Днес Борис Бекер продължава да бъде активна личност в света на спорта, но спорните му лични решения завинаги опозориха името и успехите му.

Автор: Дария Александрова

