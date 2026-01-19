Програма на Григор Димитров на Australian Open 2026: Жребий | Мачове | Дата | Час | Телевизия

Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза за 17-ото си участие на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният българин влиза в турнира като 45-ти в световната ранглиста на ATP, но и със самочувствието, че знае как да стига далеч в тази надпревара. Гришо има един полуфинал и три четвъртфинала в Мелбърн, като това е и най-силното му представяне в четирите турнира от Големия шлем.

Григор Димитров на Откритото първенство на Австралия 2026

Тази година програмата на Григор Димитров на Australian Open стартира с мач срещу чеха Томаш Махач във вторник сутрин, 20 януари. Всъщност Гришо изтегли много тежък жребий в Мелбърн, като го очакват трудни съперници от самото начало до самия край. Ако преодолее Махач, в следващите кръгове до финала Димитров потенциално може да се изправи срещу Стефанос Циципас, Лоренцо Музети, Тейлър Фриц, Новак Джокович, Яник Синер, Карлос Алкарас.

Програма - жребий, мачове, дати, часове, телевизионно излъчване

Actualno.com следи изкъсо участието на Григор Димитров на Australian Open, като ще обновява своевременно програмата на българина в Мелбърн. Първият двубой на Григор срещу Махач вече има дата и час - 20 януари, а срещата се очаква да започне не преди 07:00 часа българско време. Срещата ще се изиграе на "Киа Арена", като е четвърта в програмата на този корт, а първият мач започва точно в 02:00 часа във вторник.

Иначе Откритото първенство на Австралия по традиция ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир чрез каналите на "Евроспорт" - Eurosport 1 и Eurosport 2, както и платформата Max. Това означава, че мачовете на Григор Димитров в Мелбърн потенциално може да бъдат излъчвани по телевизията, стига да влязат в програмната схема на "Евроспорт". Ако не се излъчва по телевизията, срещата по всяка вероятност ще бъде предавана на платформата Max.

