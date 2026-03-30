Синер повтори постижение на Федерер и добави още една титла с уникален рекорд

30 март 2026, 10:04 часа 185 прочитания 0 коментара
Синер повтори постижение на Федерер и добави още една титла с уникален рекорд

Италианецът Яник Синер триумфира на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" в Маями (САЩ) с награден фонд 9.415 милиона долара. Поставеният под номер 2 Синер победи на финала чеха Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 и стана първият играч след швейцарската легенда Роджър Федерер през 2017 година и общо осмият в историята, който оформя т. нар. "Слънчев дубъл" с титлите в Индиън Уелс и в Маями. Италианецът добави и още един уникален рекорд, ставайки първият тенисист, спечелил двата турнира в един сезон без загубен сет.

След триумфа в Индиън Уелс: Яник Синер спечели и в Маями

"Това означава много за мен. Спечелването на слънчевия дубъл е нещо изключително. Не съм вярвал, че ще го направя, защото това е наистина много трудно за постигане. Но все пак успях и съм много щастлив", коментира Синер, който е в серия от 34 поредни спечелени сета в сериите "Мастърс", а от началото на годината има 19 победи в 21 мача.

Двубоят започна с 90-минутно закъснение заради дъжд, а италианецът направи отличен старт с ранен брейк за 2:1, пробивайки за първи път подаването на Лехечка в турнира. Той задържа аванса си до края на първия сет, а във втората част реализира още един пробив в деветия гейм, което се оказа решаващо.

"Условията бяха различни днес, но се опитах да бъда солиден. Успях, особено във важните моменти. Затова съм още по-доволен, че си тръгвам с трофея", каза още Синер, който заслужи 26-ата титлата в кариерата си и седма от сериите "Мастърс".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Мастърс Маями Яник Синер
