Синер спечели повече пари от един турнир, отколкото тенисистка от Топ 10 за цялата ѝ кариера

Яник Синер успя да вземе короната на демонстративния турнир "Шестимата крале" в Рияд за втора поредна година. Италианецът надигра убедително с 6:2, 6:4 световния №1 Карлос Алкарас. Надпреварата предлага огромни предложения за парични награди за играчите. Всеки тенисист, участвал в турнира, получава получава 1,5 млн. долара само за това, че се е явил, като Александър Зверев и Циципас печелят тази сума само за изиграването на един мач.

За втора поредна година рекордната награда отива при Синер

Тези парични награди обаче стават още по-големи за шампиона, като Синер прибавя 4,5 млн. долара към приходите си, за да прибере огромната сума от 6 млн. долара. Това означава, че от двете си победи в Рияд (тази и миналата година) италианецът е прибрал общо 12 млн. долара от спечелването на само шест мача, което осигурява на италианеца по 2 млн. долара на спечелен мач.

Синер е спечелил повече от "Шестимата крале", отколкото Анисимова през цялата си кариера

Една от най-успешните състезателки на WTA през сезон 2025 е финалистката от Уимбълдън и US Open Аманда Анисимова, която спечели и титлите в Китай и Катар. Въпреки това Анисимова все още е спечелила 662 964 долара по-малко от общия награден фонд в кариерата си в WTA Tour, отколкото само от победите на Синер в турнира "Шестимата крале". Макар че Анисимова е може би най-известната тенисистка, спечелила по-малко от наградния фонд на Синер, тя не е единствената от топ 10 в тази категория.

Турнирът "Шестимата крале" не е официално лицензиран от АТП турнир и затова наградният фонд на Синер е отделен от общите приходи в кариерата му. От сегашната група на играчите от топ 10 Синер е спечелил четвъртия по големина награден фонд в кариерата си, като над него са само Новак Джокович, Александър Зверев и Алкарас. Въпреки това приходите на Синер от 12 млн. долара само на турнира в Рияд са повече от тези, които седем настоящи играчи от топ 10 са спечелили за цялата си кариера досега. В това число влизат Анисимова, Бен Шелтън, Джак Дрейпър, Цинвен Джън и шампионката от Индиън Уелс Мира Андреева.

