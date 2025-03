Скръбна вест: Почина легенда на световния тенис

Светът на тениса потъна в скръб, след като една от големите легенди на спорта е починал днес. Става дума за австралиеца Фред Стол. Той си е отишъл от този свят на 86-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена официално от Австралийската тенис федерация. Причината за кончината на легендарния състезател обаче не бе спомената. Освен като тенисист, той бе познат на феновете на спорта и като дългогодишен коментатор.

Фред Стол е един от емблематичните австралийски тенисисти през 60-те години на миналия век. В кариерата си той триумфира по веднъж на сингъл на Ролан Гарос и на Откритото първенство на САЩ. Също така достига два пъти до финал на Australian Open и три пъти до финал на Уимбълдън. През 1966 година Стол достига до номер 1 световната ранглиста.

A Grand Slam champion on the court, a voice in the booth, and forever a legend in our hearts.



Vale Fred Stolle. pic.twitter.com/dIjzws5GXA