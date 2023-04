След обрат в маратонска битка: Вики Томова спечели титлата в Сарагоса!

Вики Томова, която бе втора поставена в схемата на турнира, се изправи срещу четвъртата поставена Мартинцова. Чехкинята успя да спечели първата част, но след това последва обрат, извел Томова до титлата. Битката на финала продължи близо 2 часа и половина.

Двубоят завърши с общо 17 пробива - 10 за българката и 7 за съперничката й. С успеха Томова заработи 12 192 долара и 115 точки за световната ранглиста, в която заема 98-ата позиция. Софиянката има вече общо 17 титли от турнирите на ITF, а тази е втора от толкова висок ранг след тази в Биариц (Франция) през юли 2019 година.

В края на февруари Виктория Томова направи рекорден скок в топ 100 на световната ранглиста, а към днешна дата продължава да се задържа сред първите 100 на женския елит - 98-ма.

Tomova Triumph!



Viktoriya Tomova ties the biggest title victory of her career, lifting the ITF 80 trophy in Zaragoza, Spain with a 2-6, 6-4, 6-2 win over Tereza Martincova.



With the title, Bulgaria's top WTA player launches to a new career high of #75 in the live rankings. 👏💪 pic.twitter.com/Syb7hwRdFt