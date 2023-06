След тайбрек в третия сет: Мико Кузманов изпусна титлата в Братислава (ВИДЕО)

Кузманов поведе със сет, но загуби от Виталий Сачко от Украйна с 6-2, 2-6, 6-7 (2). Срещата продължи 2 часа и 45 минута. Българинът беше само на две точки от победата при 6-5 и 30-0 в третата решаваща част, но не успя да спечели гейма, а след това загуби в тайбрек.

Bratislava 1 Ch F: VITALIY SACHKO WITH HIS LONG-AWAITED MAIDEN CHALLENGER TITLE! Third time is the charm, ah? ✨ (his career 3rd Ch final).



D. Dimitar Kuzmanov 2-6, 6-2, 7-6(2).

Full of 2s ah. B/c of Kuzmanov’s +1 rush there.



🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/HJLmWELGVs — stateofsport21 // raz (she/her) (@eretzsport022) June 18, 2023

Трети загубен финал за Мико Кузманов

За Кузманов това беше четвърти финал на турнири от сериите Чалънджър. Българинът има една спечелена титла в Барселона през 2021 година. Със страхотното си представяне на турнира Мико заработи 60 точки за световната ранглиста. Така той ще се изкачи с 43 позиции до №180 в света.

Кузманов започна великолепно срещата и поведе с 2-0. Сачко успя да върне пробива, но веднага Мико отговори с рибрейк за 3-1. Българинът проби отново при 5-2 и спечели първия сет. Във втората част Сачко направи два пробива и изравни резултата след 6-2.

Мико допусна пробив още в първия гейм на третия решителен сет, но успя да изравни при 2-2. Сачко постигна нов пробив за 5-4 и сервира за спечелване на мача. Кузманов показа страхотен характер и успя да върне пробива за 5-5, а след това си стигна до тайбрек. За съжаление, в него Сачко поведе с 6-1 точки и от втората си възможност затвори мача в своя полза.

Bratislava 1 Ch F: So we got a trade of breaks here. 🙃



Kuzmanov broke when Sachko should have served for the match because Sachko's fh went stuck at the net (5-5, 3rd set).



🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/dGKNJJdhgL — stateofsport21 // raz (she/her) (@eretzsport022) June 18, 2023