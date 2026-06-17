Стратегията на Джокович и Надал, която Федерер отказал да практикува срещу съперниците си

Британската тенис легенда Анди Мъри се радваше на дълга и изключително успешна кариера, изпълнена с трофеи. Въпреки това мнозина смятат, че ако не беше присъствието на Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер, витрината му с отличия щеше да изглежда много по-пълна. Това обаче няма значение за Мъри, който е доволен от постигнатото като тенисист и щастлив да премине към следващия етап от живота си. Наскоро шотландецът даде интервю пред Кевин Питерсън, в което се върна към кариерата си и обсъди тънкостите на сблъсъците с "Голямата тройка".

Мъри разкри тънкости от отношенията си с Федерер, Надал и Джокович

Мъри сподели уникален поглед върху постоянно променящите му се отношения с всеки от тримата му големите съперници. Той започна с периода, когато беше активен тенисист: "Когато играех срещу тези момчета - срещу Федерер, Надал и Джокович - отношенията ми с всеки от тях бяха малко по-различни. Например, когато за първи път започнах да участвам в турнирите, тренирах много с Федерер, но после той вече не искаше да тренира с мен." След това Мъри обясни йерархията при появата на нов играч в Тура и по този начин разясни защо Федерер е постъпил по този начин: "Обикновено, ако си топ тенисист и се появи, да речем, добър юноша, който току-що излиза на сцената, обикновено ти е интересно да тренираш с него, за да видиш каква е играта му и така нататък, а след това, разбира се, с течение на времето, ако юношата напредва, той се превръща в съперник или в някой, срещу когото се състезаваш."

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"Аз често тренирах с Джокович и Надал... и ми харесваше да тренирам с тях в подготовката за големи турнири. Федерер никога не би тренирал с Надал, нито пък с Джокович. Те бяха различни в това отношение и искаха да тренират един с друг или с най-близките си съперници", разкри още шотландецът. Изглежда странно да си помислим, че въпреки че като играчи бяха най-заклети съперници, Мъри впоследствие беше треньор на Джокович за известно време. След неособено успешния си престой в щаба на сърбина, сега по всичко изглежда, че Мъри е намерил следващия си "ученик" в лицето на Джак Дрейпър, когото се стреми да върне във форма за Уимбълдън.

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