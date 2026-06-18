Световният №1 последва примера на Новак Джокович, след като се срина на Ролан Гарос

Световният №1 в тениса Яник Синер продължава подготовката си за Уимбълдън, където ще се опита да защити короната си. Италианецът се пребори с големия си съперник Карлос Алкарас във финала миналата година, спечелвайки първата си титла на турнира и четвърта от Големия шлем в блестящата си кариера досега. Но той ще пристигне на "свещената трева" с голям въпросителен знак относно физическата си форма, след като изпитваше сериозни затруднения в тази област на Ролан Гарос. Синер не успя да се справи с жегата и отпадна във втория кръг в Париж, което е и последното му излизане на корта.

Яник Синер предприе мерки след случилото се на Ролан Гарос

Въпреки това, той вече предприема конкретни стъпки, за да разбере по-добре причините за проблемите си на Ролан Гарос. Според информация на La Gazzetta dello Sport, в момента Синер тренира със сензор за глюкоза на лявата си ръка. Това е част от процедурата за наблюдение, която той следва след изследванията в болница "Сан Рафаеле", като екипът му се стреми да разбере как функционират нивата на кръвната му захар. Ако се наложи, лекарите и диетолозите ще могат да се намесят и да коригират диетата на световния №1, за да предотвратят спада на енергията му, както се случи по време на Ролан Гарос.

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Джокович е изпробвал този метод

Забележително е, че легендарният тенисист Новак Джокович вече е използвал същия метод, за да следи нивата на кръвната си захар. И това безспорно е важно, като се има предвид, че сърбинът все още се състезава на най-високо ниво на 39-годишна възраст. Между другото, след разочарованието си на Ролан Гарос, Синер няма да участва в турнир преди Уимбълдън, точно както и Джокович.

Макар че засега Синер се въздържа от участия в надпреварите на трева в рамките на АТП Тура, той е потвърдил участието си в демонстративен турнир точно преди Уимбълдън. Става въпрос за Giorgio Armani Tennis Classic, който ще се проведе в The Hurlingham Club по-късно този месец. На турнира към него ще се присъединят няколко известни имена, сред които американският ас Бен Шелтън и Иржи Лехечка. Каспер Рууд, Кам Нори, Стан Вавринка и финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи също фигурират в списъка с участващите.

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