След стремглавия спад в ранглистата: Григор Димитров изхвърча от основната схема на Ролан Гарос

Първата ракета на България Григор Димитров получи много неприятна новина, след като разбра, че е аут от основната схема на втория за годината турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. Това стана ясно след публикуването на първоначалните списъци за схемата на надпреварата, в които името на Гришо липсва. Причината за отсъствието на хасковлията е стремглавия му спад в световната ранглиста.

Гришо се намира на 135-то място в света

От началото на 2026 година Григор Димитров се представя доста под нивото си и загуби множество места в световната ранглиста. В момента той се намира на 135-та позиция в подреждането, което е крайно недостатъчно за влизането му в основната схема на Ролан Гарос. Последният тенисист, който получава право за директно участие в Откритото първенство на Франция е Ринки Хиджиката. Австралиецът заема 103-та позиция в световната ранглиста и е с повече от 20 места пред Гришо.

Хасковлията все още има шанс да получи „уайлд кард“

Григор Димитров все пак може да участва на предстоящия Ролан Гарос. За целта обаче той трябва да получи „уайлд кард“ от организаторите. Българинът има дълга история на надпреварата, а това може да наклони везните в негова полза. В момента има 8 квоти „уайлд кард“, които не са раздадени. Ако обаче Гришо не получи такава, то той ще трябва да премине през квалификациите, за да влезе в основната схема на турнира.

