Титлата, която Карлос Алкарас може "никога повече" да не спечели в кариерата си

Миналата седмица световният №1 Карлос Алкарас претърпя изненадваща загуба в три сета от поставения под №32 Себастиан Корда в третия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Именно там преди четири години испанецът спечели първата си титла от тази ранг, като победи Каспер Рууд на финала 2022. Оттогава обаче 22-годишният тенисист среща сериозни затруднения в Маями. Година след първия му триумф той достигна до 1/2-финалите, през 2024 година - до 1/4-финалите, а през 2021 и 2025 г. отпадна още след първия си двубой.

Мрачна прогноза за бъдещоте изяви на Алкарас на любим негов турнир

Алкарас вече има опит в турнири от сериите Мастърс 1000, като е спечелил общо 8 титли - по две в Индиън Уелс и Мадрид и веднъж в Монте Карло, Рим и Синсинати. Подвизите му в Индиън Уелс и испанската столица обаче трудно ще бъдат повторени и в Маями, смята някогашната първа ракета на Великобритания - Марк Петчи. Според бившия тенисист, а впоследствие и треньор на Анди Мъри и Ема Радукану, Карлос Алкарас може никога повече да не спечели трофея в Маями в кариерата си поради една определена причина.

В подкаста "The Big T" на Tennis Channel Петчи даде своето мнение за загубата на Алкарас от Корда в Маями. Той изтъкна все още крехката възраст на испанеца като основен фактор за лекия спад във формата му. След това британецът обясни, че натовареният график пречи на Алкарас да пренесе силното си представяне от Индиън Уелс в Маями, където обикновено се играе седмица по-късно: "Сезонът е доста труден, а ние често забравяме колко млад е Карлос. И след като спечели Australian Open, да замине за Близкия изток, а след това да играе в Индиън Уелс… тези турнири вече са толкова продължителни, че трябва да бъдеш в най-добрата си форма твърде дълго време"

Бившият №80 в света продължи, като изтъкна, че мястото на надпреварата в Маями в календара го прави предизвикателно събитие за Алкарас: "Честно казано, очевидно Карлос е печелил тук и преди, но може би това е турнирът, който той никога повече няма да спечели, просто заради начина, по който е подреден календарът." Бившата звезда при дамите Андреа Петкович също се включи в дискусията, като заяви, че Алкарас винаги ще се представя по-добре на Индиън Уелс, защото играта му пасва по-добре на условията. Това означава, че при триумф или по-предно класиране в Индиън Уелс той пристига в Маями уморен.

