Тенисист загуби почти всичките си пари от наградния фонд на Куинс Клъб заради... ругатни (ВИДЕО)

Френският тенисист Корентен Муте загуби почти цялото си възнаграждение от тенис турнира Куинс Клъб заради ругатни по време на телевизионно интервю по ВВС след мач. Той е глобен с 40 хиляди долара за думите си след победата над сънародника Джовани Перикар в първия кръг. Муте, който загуби още следващия си мач срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, заслужи 43 хиляди долара за класирането си във втория кръг. От тази награда ще му останат само 3 хил. долара.

Шеговити ругатни донесоха 40 000 долара глоба на Муте

Световният номер 36 обясняваше за силния сервис на съперника си - 142 м/ч, когато използва първата ругатня, а предизвика смях в публика и Муте паузира. Той бе помолен от интервюиращата да не използва думата повече, а в отговора си той го направи още три пъти. Последва още един въпрос, но краят бе същият и французинът използва нецензурната дума общо седем пъти.

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След инцидента Муте обясни в Инстаграм, че просто се е шегувал, а това се получи и той наистина разсмя публиката. Организаторите на Куийнс Клъб обаче последваха правилника и наказаха Муте, който през 2022 бе изхвърлен от турнира в Аделаида заради подобни думи към главния съдия на мач с Ласло Джере.

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