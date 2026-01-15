Спорт:

Украинка изхвърли Вики Томова от Australian Open

15 януари 2026, 10:31 часа 269 прочитания 0 коментара
Украинка изхвърли Вики Томова от Australian Open

Виктория Томова загуби в финалния трети кръг на квалификациите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Българката отстъпи с 6:7(3), 2:6 срещу представителката на Украйна Юлия Стародубцева в мач, продължил час и 46 минути.

Родната тенисистка не успя да се противопостави на Юлия Стародубцева

В първия сет Томова допусна пробив в деветия гейм, но веднага успя да се върне в двубоя и да изравни за 5:5. Частта беше решена след тайбрек, в който първата ракета на България изостана с 0:4 точки и в крайна сметка загуби с 3:7.

Виктория Томова

Във втория сет украинката направи решителен пробив за 3:1 и наложи контрол върху срещата. Намиращата се на 110-то място в световната ранглиста Стародубцева приключи мача в своя полза след 6:2, след като 30-годишната софиянка, 128-а в класацията на WTА в момента, загуби подаването си още веднъж в осмия гейм.

ОЩЕ: Григор Димитров изтегли късата клечка на жребия за Australian Open, тежки съперници чакат първата ни ракета

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Australian Open Виктория Томова
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес