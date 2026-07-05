Документи от Студената война: КГБ казва "не" на български план за убийството на гръцки президент

Неотдавнашният филм „Великата амбиция“ (2024) за живота на италианския комунистически лидер Енрико Берлингуер отново изведе на преден план дискусиите за тайните операции на службите от Източния блок по време на Студената война. В случая с Берлингуер, подозренията за опит за покушение от български и съветски служби остават предмет на исторически спор. Има обаче и случаи, в които съответните дискусии се основават не само на предположения или по-късни свидетелства, но и на архивни доказателства, пише гръцкото издание Kathimerini.

През 1968 г., година след преврата от 21 април - българските тайни служби предлагат на съветското КГБ план за убийството на бившия гръцки президент Константинос Караманлис с книга с капан. Планът никога не е осъществен.

Планът предвиждал изпращане на пощенски пакет от Великобритания, който да съдържа книга, снабдена с взривно устройство. Изборът на книгата и страната на изпращане не е бил случаен. Според документа това би намалило подозренията и би увеличило шансовете пакетът да бъде отворен без проверка. В крайна сметка КГБ напълно отхвърли българските предложения . Моментът не беше случаен. По същото време съветското ръководство се готвеше за нахлуването в Чехословакия и потушаването на Пражката пролет . При тези обстоятелства поемането на допълнителни рискове срещу страните членки на НАТО вероятно се смяташе за твърде опасно. ОЩЕ: За кои чужди национални герои се смята, че са с български корени?

Документите

Самото съществуване на този план е записано в разсекретени български архиви и хвърля светлина както върху методите на службите на Варшавския договор, така и върху значението, което те са отдавали на гръцкия политик.

Информацията идва от документи на Държавна сигурност (ДС), публикувани през последните години от Комитета по архивите, официалният орган, създаден през 2006 г. за събиране, съхранение и публикуване на архивите на ДС. От 2009 г. насам Комитетът е публикувал десетки томове разсекретени документи, включително материали, свързани с операции по „активни мерки“ по време на Студената война. ОЩЕ: Как се появиха "Студената война" и "Желязната завеса"

В 7-страничния документ от 12 март 1968 г. с гриф „Строго секретно за специални цели“ българската Държавна сигурност предлага на КГБ операции „активни мерки“, насочени към дестабилизиране на политическата обстановка в Гърция, както и на отношенията между Гърция и Турция, Гърция и САЩ, Турция и САЩ, и Турция и Западна Германия.

Предложението за опит за покушение срещу Караманлис също е част от този контекст.

Документите може да видите ТУК.