5 храни за вечна младост: Сияна кожа без бръчки

Хващали ли сте се някога да си мислите, че уж се храните правилно, но лицето ви все още е уморено, кожата ви е суха, бръчките ви са по-дълбоки. Тайната често не е в скъпите кремове и процедури, а в това, което ядете.

Това е времето от годината, когато природата ни поднася продукти, които действат като мощен продукт против стареене - обновяват кожата и помагат за стягане на овала на лицето отвътре.

1. Тиквата е витаминна бомба на младостта

Още: Кои храни изграждат колаген и какво представляват натуралните "инжекции" с ботокс?

Тиквата е не само символ на края на лятото и началото на есента, тя е и склад на бета-каротин, който се превръща във витамин А - основният строител на младата кожа. Тя стимулира производството на колаген, което означава, че бръчките се изглаждат, а кожата става по-плътна. Вижте закуската на Мелания Тръмп, която заличава годините .

Съвет: Печете тиквата със зехтин - по този начин витамин А ще се усвои по-добре.

2. Ябълките почистват и подмладяват кожата

Ябълките съдържат много пектин, който нежно прочиства тялото от токсини. Когато вътрешните бариери изчезнат, тенът се променя, появява се руменина. Освен това, витамин С в ябълките предпазва кожата от разрушаване на колагена.

Още: 6 тайни за вечна младост: Как 50-годишните японки изглеждат сякаш са на 30

Съвет: Яжте ябълките с кората - тя съдържа най-много полезни хранителни вещества, но предварително ги измийте добре.

3. Ядките подхранват кожата отвътре

Орехите и бадемите са богати на омега-3 мастни киселини, които правят кожата еластична и намаляват възпалението. Това обещават скъпите серуми, но не винаги го изпълняват. Проверете кои са по-добри за отслабване - орехите или бадемите.

Съвет : Консумацията на 5-6 ядки на ден е достатъчна, за да изглежда кожата ви добре поддържана.

Още: Еликсир за кожата: Масло от тази билка заличава бръчките

4. Шипката е витаминна бомба срещу бръчки

Шипката е рекордьор по съдържание на витамин C. Тя има 10 пъти повече витамин C от лимона. А витамин C е основният антиоксидант, който забавя стареенето на клетките и помага на кожата да остане еластична.

Съвет: Сварете нар в термос за една нощ - на сутринта напитката за красота ще бъде готова.

5. Морков зa светла кожа без филтри

Още: 6 храни, които са натурален ботокс за кожата

Морковите са друг източник на бета-каротин. Той помага на кожата да придобие равномерен тен, премахвайки сивия тон, който често се появява след 50-годишна възраст.

Съвет: Направете салата от моркови с лъжица заквасена сметана - това подобрява усвояването на витамин А.

Салата с ретинол стана хит в мрежата: Изглажда бръчки и възвръща блясъка на кожата

Вместо да харчите много пари за добавки, вие си набавяте витамини директно от храната. Тялото ви ги усвоява по-добре от добавките, а резултатите са видими не само на лицето ви, но и върху енергията, настроението, косата и ноктите ви .