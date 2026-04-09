6 навика, които всяка жена над 40 години трябва да усвои

С навлизането на четиридесетте години на жените, начинът, по който тялото реагира на стрес, възпаления и ежедневно натоварване, може да се промени, което да повлияе на енергията, хормоните и цялостното здраве.

Въпреки че тези навици са полезни за всички, лекарите казват, че са особено важни за жените на този етап от живота. Управлението на стреса, съня и хидратацията могат да помогнат за поддържане на баланс в тялото. Ето защо диетолозите подчертават следните навици, които могат да подкрепят дългосрочното здраве, пише SheFinds.

Управление на стреса

Управлението на стреса изисква съзнателни усилия и включва техники като дишане, движение и осъзнатост.

Диетологът Мона Розен посочва, че е важно да се намерят лични стратегии, които включват социална подкрепа.

„Разпознаването на връзката между стреса, възпалението и цялостното здраве подчертава колко е важно да се въведат стратегии за управление на стреса в ежедневието ви“, каза тя пред She Finds , добавяйки, че хроничният стрес повишава кортизола и активира възпалителни процеси.

Сутрешно разтягане

Лекото разтягане след събуждане може да подобри кръвообращението и да намали мускулното напрежение. Диетологът Лиза Андрюс казва, че изследванията подкрепят въздействието му върху възпалението.

„Едно проучване върху животни показа, че разтягането може да намали възпалението в съединителната тъкан“, обясни тя, добавяйки, че проучване от 2017 г. показва, че 20 минути на ден могат да намалят възпалението.

Качественият сън е приоритет

Сънят е ключов за регулиране на хормоните и намаляване на възпаленията в тялото. Диетолозите предупреждават, че лошият сън може да увеличи кортизола и риска от хронични заболявания.

Установяването на рутина преди лягане и намаляването на времето пред екрана може да подобри качеството на съня ви. Постоянният график допълнително помага на тялото ви да се възстанови.

Съзнателно движение

Упражнения като йога или тай чи съчетават движение и дишане и намаляват стреса. Това движение може да помогне за регулиране на възпалителните процеси в тялото.

В същото време успокоява нервната система и поддържа тялото активно. Изследванията потвърждават, че редовните упражнения имат положителен ефект върху здравето.

Поддържане на хидратация

Адекватният прием на течности е важен за храносмилането, кръвообращението и клетъчната функция. Дехидратацията може да влоши стреса и да насърчи възпалението.

Диетолозите препоръчват редовно пиене на вода и консумация на храни, богати на вода. Това поддържа баланса и подпомага транспорта на хранителни вещества.

Значението на социалните връзки

Социалните връзки могат да намалят стреса и да подобрят цялостното здраве. Изследванията показват, че подкрепата от другите повишава имунитета и настроението.

Самотата е свързана с по-високи нива на хронично възпаление, поради което поддържането на взаимоотношения е важна част от грижата за вашето здраве.