Експертът по дълголетие споделя храна номер 1 на столетниците

В най-дългоживеещите общности в света, една проста храна тихо стои в центъра на тяхното забележително здраве и жизненост. Експертът по дълголетие Дан Бютнер разкрива как тази ежедневна съставка, която се среща във всяка „синя зона“ по света, подкрепя не само физическата сила, но и емоционалното благополучие и социалната връзка.

В тази държава столетниците са норма, а не изключение - каква е тайната им?

По целия свят има редки региони, където хората живеят значително по-дълъг и по-здравословен живот. Тези места, известни като Сините зони, включват Окинава в Япония, Сардиния в Италия, Икария в Гърция, Никоя в Коста Рика и Лома Линда в Калифорния. Това, което свързва тези отдалечени общности, не е генетика или богатство, а начин на живот и храна. Дан Бютнер, изследователят на National Geographic и изследовател на дълголетието, който откри Сините зони, казва, че храната номер едно, свързана с по-дълъг живот, е проста, достъпна и скромна. Прочетете по-нататък, за да научите повече за тази тайна и науката зад нея.

Бютнер нарича боба „крайъгълният камък на всяка диета в Синята зона“. Независимо дали става въпрос за черен боб в Коста Рика, леща в Икария или боб фава в Сардиния, всеки регион има своя собствена версия. Според Дан, консумацията само на една чаша варен боб дневно е свързана с до четири допълнителни години продължителност на живота. Това не е мит или маркетинг, а е основано на постоянни глобални модели.

Защо бобът е толкова добър за човешкото тяло

Бобът е пълен със сложни въглехидрати, фибри и растителни протеини. Бавно усвояващите се въглехидрати в боба поддържат нивата на кръвната захар стабилни и осигуряват устойчива енергия.

Фибрите подхранват чревните бактерии, подобрявайки храносмилането и намалявайки възпалението, два процеса, тясно свързани със стареенето.

За разлика от преработените храни или диетите с голямо количество месо, бобът освобождава хранителните вещества постепенно, помагайки на тялото да остане балансирано и подхранено. Той съдържа също фолат, магнезий и желязо, всички от които подпомагат здравето на сърцето и мозъка.

Червен боб

В много западни диети протеините често идват от животински източници, които са с високо съдържание на наситени мазнини. Изследването на Бютнер оспорва тази тенденция. Той подчертава, че населението на „синята зона“ получава по-голямата част от протеините си от растения, особено от бобови растения.

Растителните протеини са по-щадящи за бъбреците и сърцето. Те не носят същите рискове от възпаления, които са присъщи на червените или преработените меса. В течение на десетилетия тази малка промяна се натрупва, насърчавайки дълголетието без екстремни диети или добавки.

Социалната страна на храненето с боб

Бобът не е само въпрос на хранене. В общностите от „Сините зони“ храненията са споделени, бавни и смислени. Готвенето на тенджера с боб често включва семейството, съседите или приятелите. Този социален аспект на храненето, отделянето на време за общуване, намалява стреса и подкрепя емоционалното благополучие. Дълголетието, както често казва Бютнер, е свързано както с общуването, така и с храната.

Простотата пред суперхраните

Съвременните диети често преследват следващата „суперхрана“, но откритията на Бютнер сочат към простотата. Най-дълго живеещите хора в света не консумират екзотични прахове или скъпи добавки. Те разчитат на прости, домашно приготвени, богати на хранителни вещества храни, които са част от тяхната култура от векове. Бобът представлява този баланс - достъпен, леснодостъпен и невероятно полезен.

Внасяне на мъдростта от синята зона у дома

Добавянето на боб към редовните хранения не изисква големи промени. Супи, яхнии или салати могат лесно да го включат. Най-важното е постоянството, превръщането на пълноценните, богати на растения храни в централна част от диетата. Това е тихата тайна, споделяна във всяка Синя зона.